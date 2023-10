Incidente stradale in Calabria, Marco muore dopo giorni di agonia

"Cari tutti, purtroppo il nostro Marco ci ha lasciati. La famiglia ci ha chiesto di darvene notizia visto il grande affetto mostrato in questi giorni. Siamo vicini ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

La sindaca di Lizzano, Lucia Palombella, annuncia così sui social la morte di Marco Ferrari: il ragazzo lizzanese di 22 anni era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 106. Lo schianto si era verificato nel tratto della lunga arteria stradale che rientra nel territorio del Comune di Montegiordano, proprio in provincia di Cosenza.

I fatti

Il grave sinistro stradale era avvenuto il 22 ottobre, poco dopo le 16 nella parte iniziale del tratto calabrese della statale che conduce da Taranto a Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, il 22enne, originario di Lizzano, aveva perso il controllo della sua Opel Corsa. La vettura, nella quale il ragazzo viaggiava da solo, aveva sbandato e si era schiantata violentemente contro la parete in cemento della strada.

Marco era stato condotto in codice rosso all’ospedale di Cosenza ma purtroppo, dopo poco più di una settimana, è morto.