Pedone investito e ucciso, spuntano i video: caccia al pirata della strada a Brindisi

Pedone investito e ucciso: è caccia al pirata della strada a Brindisi. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare la persona alla guida dell'auto che ieri sera, attorno alle 19.30 ha preso in pieno un 82enne - Teodoro Taurisano, originario di Patù, nel Salento - uccidendolo sul colpo. L'uomo è stato trascinato per diversi metri prima di precipitare sull'asfalto. L'incidente lungo viale Togliatti. Al vaglio degli inquirenti, i video delle telecamere di sorveglianza, tra cui questo, in cui si vede il momento dell'impatto.

La vittima

La persona investita è Teodoro Taurisano, originario di Patù, in provincia di Lecce e residente a Brindisi, stando a una prima ricostruzione, era da sola, il corpo è stato colpito e proiettato da un'autovettura. Il decesso, secondo i sanitari del 118, è stato immediato. Il PM di turno ha disposto la rimozione del corpo e la restituzione alla famiglia.