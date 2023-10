Salento, donna investita da un'auto: cade e sbatte la testa, è grave in ospedale

Una donna è stata investita da un'auto su viale Porta d'Europa a Lecce, e si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Fazzi" di Lecce. Caccia all'investitore.

L'impatto improvviso con la vettura in transito, avvenuto intorno alle 13, ha sbalzato sull'asfalto la donna di nazionalità bulgara, che nella caduta ha battuto violentemente la testa. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure alla ferita, ne hanno disposto il ricovero d'urgenza in ospedale. La donna in Pronto soccorso è arrivata in stato soporoso. Accertamenti diagnostici in corso.

I soccorsi

Sul luogo dell'investimento sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi planimetrici e per stabilire cause e dinamica dell'episodio.

Al vaglio degli agenti anche la possibilità che il conducente dell'auto abbia abbandonato il luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla donna investita.