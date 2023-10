Donna in stato confusionale cammina a piedi sulla statale: salvata dalla polizia

Si era allontanata da casa, ma la denuncia di scomparsa il marito non l'aveva ancora presentata. La donna, originaria di Brindisi, è stata ritrovata questa mattina mentre percorreva a piedi la statale che porta a Lecce in direzione sud.

Cosa è successo

Questa mattina alcuni automobilisti che percorrevano la statale 613 in direzione sud si sono trovati davanti una donna che camminava a piedi al centro della strada con il rischil che venisse investita. Immediatamente è stata allertata la polizia: gli agenti giunti sul posto con la volante in direzione opposta hanno scavalcato il new jersey che separa le due carreggiate e hanno tratt in salvo la donna in apparente stato confusionale. La signora è stata poi portata in qeuestura dove è stata raggiunta dal marito.