Weekend di maltempo anche in Puglia: arrivano pioggia e freddo. Ecco le previsioni meteo

Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. L'ennesimo weekend di maltempo stavolta è causato da doppia perturbazione: la prima rovinerà la giornata di sabato 9 marzo, la seconda, più intesa, invece arriverà domenica 10. La giornata di oggi - 7 marzo - in Puglia trascorrerà con il tempo all'insegna della variabilità con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco su Gargano, Basilicata, Murge e medio-bassa Puglia. A seguire, breve miglioramento del tempo nel corso di venerdì con ampie schiarite: pressione in diminuzione, si avvicina la prima delle perturbazioni gemelle. La giornata che inizierà all'insegna di generali condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso nelle ore notturne e fino alle 8 di sabato prevede precipitazioni su tutto il Centro-Nord, in Campania e Puglia. Nel fine settimana è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Scorri le slide