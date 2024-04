Alcuni dossier, come quelli relativi al sistema di coordinamento della sicurezza per il G7, sono già al centro delle prime valutazioni da parte del neo-prefetto di Brindisi Luigi Carnevale.

L'insediamento

Dossier che entrano nella piena quotidianità dell’alto funzionario dello Stato da lunedì 8 aprile quando dovrebbe esserci il passaggio ufficiale di consegne ai vertici della Prefettura di Brindisi. Carnevale subentrerà all’attuale prefetto Michela La Iacona, come disposto dal Consiglio dei ministri il 26 marzo scorso. Per Carnevale la prima esperienza da prefetto alla vigilia del G7, in programma a Borgo Egnazia (Fasano) dal 13 al 15 giugno prossimi. Michela La Iacona, dopo Brindisi, invece, andrà a guidare la prefettura di Prato.

Gli altri dossier

G7 ma anche importanti vertenze occupazionali (legate anche alla prossima decarbonalizzazione), un confronto con le amministrazioni locali in tema di sicurezza urbana ed extra-urbana, il capitolo sanità, in un territorio che da tempo lamenta un trattamento “iniquo” rispetto ad altre aree della stessa regione Puglia. E poi c’è il fronte migratorio con la città di Brindisi diventata in questi ultimi mesi porto sempre più frequente per l’approdo di navi ong con persone (tra cui decine di minori non accompagnati) tratte in salvo nel Mar Mediterraneo: si tratta dell’agenda che ha caratterizzato il lavoro della prefetta La Iacona in questi mesi e che continuerà ad esserlo anche in futuro per Luigi Carnevale.

L'organizzazione

Nel presente per il neo-prefetto chiamato un contatto che sarà quasi quotidiano con tutti gli attori istituzionali all’interno dell’organizzazione del G7 a Fasano. Da pianificare l’arrivo, l’accoglienza, la permanenza e la ripartenza dei 7 capi del mondo con le rispettive delegazioni in provincia di Brindisi nella prima metà di giugno. Un coordinamento di più fasi il cui ruolo sarà centrale. Come centrale sarà la sua esperienza, e anche la conoscenza del territorio che il 63enne originario della provincia di Catanzaro, ha avuto modo di acquisire durante l’esperienza nel capoluogo adriatico del 1999.

Le opere

Oltre all’ambito della sicurezza, è atteso a breve anche il cronoprogramma definitivo delle opere infrastrutturali di collegamento, che interesseranno il territorio brindisino in gran parte sul fronte nord del litorale e l’area dell’aeroporto del Salento. Per la viabilità le procedure relative ai lavori stradali saranno gestite dalla Provincia in tutte le fasi. E questo avverrà in stretta collaborazione su questo fronte con la Prefettura, e quindi con Luigi Carnevale. Una gestione di un evento di tale portata mondiale oggetto da tempo di valutazioni in un collegamento quotidiano tra governo, ministero dell’Interno, Prefettura e Questura di Brindisi.

Ordine pubblico

A fare da filtro in ambito infrastrutturale il commissario Fulvio Maria Soccodato, che a breve potrebbe fissare un primo appuntamento anche operativo con Carnevale. Sul fronte della sicurezza il nuovo prefetto avrà al suo fianco per l’ordine pubblico il questore Giampietro Lionetti ed il suo vicario Emanuele Ferraro. Esperienze dirette sul “campo” ed in campo “internazionale” che accomuna il nuovo sistema sicurezza del territorio in provincia di Brindisi in vista del G7: da Carnevale a Lionetti, passando per Ferraro. Questa la scelta definitiva che il ministero dell’Interno ha fatto per l’accoglienza e la sicurezza dei 7 uomini più influenti al mondo.

Estate piena

Dopo l’arrivo fissato a Brindisi già nei prossimi giorni Carnevale, Lionetti e Ferraro inizieranno un confronto quotidiano su quelle che saranno le misure necessarie da pianificare per l’evento storico che sarà ospitato in provincia di Brindisi tra poco più di due mesi. Confronto che durerà anche oltre il 15 giugno, in quanto tra l’Alto Salento e la Valle D’Itria nel periodo estivo sono attesi altri eventi, non della stessa portata del G7, che richiameranno centinaia di persone. Il tutto insieme a quella che potrebbe essere anche un’emergenza costante relativa agli sbarchi di migranti.