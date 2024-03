Un numero elevatissimo di colloqui, circa mille a fine giornata, ha caratterizzato la terza edizione del Job Day, organizzata dal Comune di Fasano e Provincia di Brindisi con il patrocinio della Fondazione Its Istituto Tecnologico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato, in collaborazione con Arpal Puglia, Fortis parco culturale, Sviluppo Lavoro Italia spa e Adecco. Una giornata, dedicata principalmente al settore turistico, che ha visto l’incontro tra le 38 aziende che hanno aderito all’iniziativa e gli oltre 300 iscritti in cerca di occupazione, che hanno potuto valutare concretamente le tante opportunità di lavoro esistenti attualmente.

Incontri diretti con le aziende



Sin dalle 9 di martedì mattina, al Laboratorio Urbano di Fasano, i tanti giovani e meno giovani che hanno partecipato all’iniziativa dell’assessorato al Turismo hanno vissuto un’occasione di incontro con le imprese del territorio, tesa a favorire un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico-culturale e i profili professionali di riferimento. Perché «Turismo è lavoro», come recita il nome dell'evento. Una crescita importante, quella del Job Day «Turismo è lavoro» che ha visto un aumento del numero delle aziende partecipanti, dalle 24 della prima edizione alle 30 della seconda, sino alle 38 di questa edizione: Masseria Salamina, 20 m2, Hotel Sierra Silvana, Masseria Montenapoleone, Angolo 128, Egnazia mare – Agribeach, Archeolido, Ciporti pub, Ostuni a mare, Borgo Egnazia, Canne bianche, Tenuta Monacelle, Ristorante “Il Punto”, Agavi Beach, Leo 3000 spa, Epoca collection, Hotel La Sorgente, Nicolaus Tour, Grand hotel Masseria Santa Lucia, Masseria & Spa LuciaGiovanni, Masseria Torre Coccaro, Masseria San Francesco, Masseria Villa Verde, Casale del Murgese, Associazione 2Bin Fasano, Tempo di viaggiare, Dasep srl, Hotel Monte Sarago, Cds Hotels SPA, Masseria Santo Scalone, Giardini Mileto, Granserena Hotel - Bluserena spa, Ciriè, Masseria Garrappa / La Locanda di Felisiano, Società Agricola Marzalossa srl, Alchimia Collection, Masseria Don Luigi Relais e Rocco Forte Hotels.

Le figure ricercate



Molteplici le figure ricercate per la stagione estiva ormai alle porte, tra le quali anche agronomi, periti agrari, biologi e guide turistiche, oltre a cuochi, camerieri, plongisti, housekeeper, addetti al ricevimento, all’accoglienza, alle pulizie, alle attrazioni, bagnini, maître di sala, concierge, receptionist e social media content creator. «Circa mille colloqui effettuati - dice il sindaco Francesco Zaccaria - per trenta profili professionali ricercati e trentotto aziende iscritte al terzo Job Day del Comune di Fasano, un'iniziativa concreta e trasparente che mette in contatto lavoratori e imprese turistiche, per affrontare insieme stagioni turistiche sempre più lunghe e complesse».



«Siamo estremamente soddisfatti del successo di questa terza edizione di "Turismo è Lavoro" - dice l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi - L'entusiasmo e la soddisfazione delle imprese turistiche e dei cittadini che hanno partecipato qualifica l’impegno che abbiamo assunto nell’incentivare le occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Come ribadiamo sempre, il turismo è uno dei fattori trainanti per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio e vogliamo continuare a dare forza a questa convinzione anche continuando a mettere in campo iniziative concrete come quella di oggi».