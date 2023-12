Lavoro nel turismo: Jolly animation cerca personale per i suoi villaggi. A Taranto i colloqui

Lavoro nel turismo, riparte la stagione del recruitment di Jolly Animation in giro per l'Italia a scovare gli animatori turistici del domani, ma anche per conoscere di persona professionisti dell'intrattenimento turistico desiderosi di far parte della grande famiglia degli animatori di professione.

I colloqui a Taranto e Palermo

Sabato 16 Dicembre sono in programma colloqui di selezioni in due importanti città del Sud come Taranto e Palermo, rappresentative di due terre che storicamente hanno sfornato eccellenze dell'animazione turistica e dello spettacolo in genere.

L'azienda

Jolly Animation, azienda leader a livello nazionale nel settore turistico, che ogni anno assume più di 600 persone tra animatori turistici, istruttori sportivi, artisti ed altri tecnici dello spettacolo, tutor, capisettore, responsabili attività, accoglie i candidati pugliesi nell'appuntamento di sabato a Taranto presso la Sala Feste – Tata Susina in Viale del Rinascimento 3/B, dalle ore 10,00 alle 19,00 poco distante dal centro storico di Taranto.

I colloqui sono aperti anche a chi si affaccia per la prima volta al mondo dell'animazione turistica.

Per i candidati senza esperienza si potrebbero aprire le porte dello stage di formazione gratuito (prossima sessione in programma dal 27 al 30 dicembre in Campania). Per quelli che hanno già fatto esperienza nel settore, invece, l'appuntamento di sabato potrebbe favorire una proposta di lavoro per l'imminente stagione invernale in una delle località sciistiche del nord Italia e stagione estiva 2024 già in piena programmazione.

Come candidarsi

Per candidarsi compilare il form alla pagina www.jollyanimation.com/it/lavora-con-noi/, oppure inviare CV e foto a risorseumane@jollyanimation.com. Via whatsapp scrivere ai numeri 393 44 88 761 oppure al 328 57 14 708. Telefonicamente al numero 089 275 11 12.