Blitz antidroga della Polizia, catturato il pusher in monopattino

Lo spacciatore movimentava le dosi di cocaina nel centro di Taranto con un monopattino a noleggio. Due arresti e cocaina sotto sequestro. Questo il bilancio dell’attività antidroga messa a segno nel fine settimana dalla Polizia in città. I “Falchi”, in primo luogo, hanno bloccato un tarantino di 39 anni. Il pusher a bordo di un monopattino a noleggio faceva la spola tra la sua abitazione e piazza Messapia. I suoi incontri frequenti e fugaci con giovani tossicodipendenti hanno subito innescato i sospetti dei poliziotti in borghese.

Il raid

Lo spacciatore è stato pedinato dopo l’ennesimo incontro con un suo presunto “cliente”.

Gli agenti si sono posizionati in piazza Messapia e nei paraggi della sua abitazione. Nel suo palazzo è stato visto prelevare le dosi nascosti nel corrimano in anticorodal delle scale ed è stato fermato. Addosso aveva 5 dosi di cocaina e 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il ricavato dello spaccio. Nel corrimano del portone sono state trovati e sequestrati altri 30 grammi di cocaina. Il giovane è stato arrestato e collocato ai domiciliari.

Il controllo

In un’altra operazione, i poliziotti hanno focalizzato la loro attenzione su un palazzo di via Oberdan, meta di numerosi giovani, molti dei quali conosciuti come consumatori di cocaina. Nel mirino è finito un noto pluripregiudicato tarantino di 54 anni che era ai domiciliari nello stabile. Gli agenti hanno fatto irruzione nella sua casa e l’hanno perquisita In un armadio sono stati trovati 5 grammi di cocaina, due grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il 54nne è stato arrestato e condotto in carcere.