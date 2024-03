Deliveroo investe nel Salento e sbarca in altri sette comuni della provincia di Lecce: ecco quali

Cresce il servizio di Deliveroo in Puglia e in particolare in provincia di Lecce. La piattaforma leader nel food delivery giorni estenderà il proprio servizio ad alcuni comuni del Nord Salento, quali Trepuzzi, Squinzano, Carmiano, Campi Salentina, Salice Salentino, Novoli e Guagnano.

Continua dunque l’espansione territoriale della piattaforma che oggi raggiunge quasi 40 milioni di italiani e collabora con più di 24.000 tra ristoranti e supermercati partner nelle oltre 1.500 città in cui il servizio è attivo.

Il commento

Anche in questi nuovi centri quindi sarà possibile ordinare, comodamente da casa o dall’ufficio, i piatti dei propri ristoranti preferiti o la spesa utilizzando la App.

«L’Italia è un mercato chiave per Deliveroo - ha detto il general manager per l'Italia, Matteo Sarzana -. Siamo leader di mercato e le opportunità di crescita sono ancora enormi. La nostra espansione dimostra l’attenzione e la volontà di continuare ad investire creando nuove occasioni di business, crescita e lavoro nella ristorazione e nel settore della consegna a domicilio di prodotti alimentari. Vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e la capacità innovativa di Deliveroo per contribuire allo sviluppo delle città e dei territori nei quali siamo presenti ed operiamo».