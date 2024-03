G7, arrivano 3,9 milioni di euro per rifare le strade

La Provincia di Brindisi ha deliberato un piano da 3,9 milioni di euro per la sistemazione della rete stradale di Fasano e dintorni in vista del G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi. «Si tratta di un grosso investimento utile a mettere in sicurezza la rete viaria del territorio», sottolinea la Provincia.

Piano straordinario

Nell'ambito degli interventi necessari per i collegamenti e gli spostamenti delle delegazioni e delle autorità dei Paesi partecipanti all'evento, è stato deliberato dal commissario straordinario per il G7, Fulvio Maria Soccodato, un piano dei lavori di circa 3,9 milioni di euro per la rete stradale, che interesserà in particolare l'area del comune di Fasano. Si tratta, sottolinea in una nota la Provincia di Brindisi, «di un grosso investimento utile a mettere in sicurezza la rete viaria del territorio»