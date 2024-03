Tir in fiamme sulla statale: sosta nell'area di servizio. Paura per la presenza di carburante

Paura questa mattina intorno alle 7:00 sulla statale 100, nei pressi di San Basilio. A causa di un guasto un Tir è andato in fiamme. L'autista è riuscito a fermarsi in una stazione di servizio, una scelta poco felice vista la presenza di carburante del distributore.

Fortunatamente non si sono registrati danni oltre al mezzo che è andato completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e i Carabinieri della compagnia di Massafra guidati dal Maggiore Quintino Russo.

Il tir in fiamme

Lungo la statale traffico rallentato non solo a causa del fumo denso che ha invaso la strada, ma anche per la presenza un grosso ramo caduto per il forte vento sulla carreggiata all'altezza dello svincolo Mottola Noci.