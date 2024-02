Brindisi, i volontari vogliono pulire la spiaggia ma il Comune li ferma. Ecco perché

Stop alla pulizia di Cala Materdomini, la prima spiaggia pubblica attrezzata di Brindisi. Questa mattina una pattuglia della polizia Locale ha stilato un verbale sull'iniziativa organizzata dai ragazzi del Wwf di "Cambiamoci#il mondo che vogliamo", per ripulire questo tratto di spiaggia dai rifiuti portati dal mare o abbandonati da chi passeggia nelle giornate d'inverno.

Perché non hanno potuto raccogliere i rifiuti

L'indicazione è arrivata dall'Ufficio Tecnico comunale: trattandosi di un litorale dato in concessione per tre anni ad un privato, dovrebbe essere lo stesso privato a provvedere alla pulizia. Non solo l'estate, ma durante tutto l'anno. Questa procedura - ora in corso di verifica dagli stessi volontari - ha scoraggiato i ragazzi e gli adulti radunatisi questa mattina alle 9.30.

Si tratta del gruppo messo insieme l'anno scorso dal 16enne Davide Avantaggiato per promuovere l'attenzione e l'amore verso il litorale brindisino. Certo è che quanto accaduto oggi insegna a questi ragazzi che in Italia ha priorità la burocrazia sulle iniziative per la tutela dell'ambiente e sicuramente educative per le nuove generazioni.