Non potrà tornare a fare il giudice. Francesco Bellomo, assolto tuttavia dalle accuse penali, è stato destituito dal Consiglio di Stato per il caso "dress code" con le corsiste a cui veniva richiesto di presentarsi all'esame di magistratura con minigonna e tacchi a spillo.

Per l'ex magistrato barese dunque finisce la carriera in magistratura. A scrivere la parola fine è stato il Consiglio di Stato secondo cui “l’immagine stessa del magistrato evoca un modello ideale, rispettoso dell’insieme dei doveri che ne definiscono gli schemi comportamentali e affidatario della tutela dei diritti di ogni consociato; pertanto i magistrati, particolarmente, sono tenuti a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio”. Per i giudici di Palazzo Spada il comportamento di Bellomo dunque avrebbe leso “dignità e diritti fondamentali” delle borsiste.