Sharon Bonillo non ce l'ha fatta: la 19enne morta dopo l'incidente stradale dell'8 marzo a Taranto

E’ morta a 19 anni Sharon Bonillo: la ragazza era in coma dopo l'incidente avvenuto la sera dell'8 marzo in via Mediterraneo a Taranto in cui rimasero ferite anche altre tre amiche della vittima. Originaria di Taranto, la 19enne è morta dopo 3 giorni: era ricoverata in prognosi riservata, le sue condizioni infatti erano apparse da subito gravi.

La notizia ha fatto il giro dei social mentre si stava organizzando una fiaccolata di preghiera per la giovane.

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare la giovane.

L'incidente

Nella notte dell'8 marzo quattro donne erano rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le due in via Mediterraneo, alla periferia di Taranto. A preoccupare le condizioni di Sharon Bonillo ricoverata da subito in prognosi riservata. Stando ad una primissima ricostruzione la fiat 500 a bordo della quale viaggiavano le vittime è finita fuori strada dopo aver urtato un'altra vettura. La 500 si sarebbe ribaltata prima di concludere la sua corsa.

La nota dell'Asl

La situazione della giovane era apparsa subito molto grave: la paziente si presentava in coma e in grave compromissione dei parametri emodinamici e metabolici. Nonostante i supporti vitali portati a livello massimale, stamattina una insufficienza multiorgano con arresto cardiocircolatorio irreversibile ha reso inutile ogni intervento dei sanitari.

“A nome mio e dell’intera Asl Taranto, esprimo grande cordoglio per la morte di questa giovane – ha affermato il direttore generale Gregorio Colacicco – Una vita piena di sogni e speranze ancora da realizzare è stata spezzata a causa di un terribile incidente stradale, una giovane è stata strappata all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, e a loro esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

A seguito dell’incidente, erano state quattro le giovani soccorse dal 118 e trasportate al SS. Annunziata: oltre alla ragazza la cui situazione era apparsa subito molto critica, due sono ancora ricoverate in ospedale in condizioni stabili, mentre la quarta è stata dimessa.