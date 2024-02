Muore dopo 18 mesi di agonia per un incidente stradale sulla litoranea. Lo schianto nel 2022: era in vacanza in Puglia

È morta dopo un anno e mezzo di ricoveri in vari ospedali, in Italia e all’estero, la 34enne di Varese, Michela Valdes, che il 4 agosto del 2022 rimase vittima di un incidente stradale avvenuto sulla litoranea interna salentina all’altezza di Torre Colimena, marina di Manduria.

La donna al quarto mese di gravidanza era in compagnia del marito di Avetrana e di un’altra coppia, lui di Erchie lei di Vicenza, ed erano diretti alla festa della birra di Leverano. A causa dei gravissimi traumi riportati, la donna, che era in coma, subì l’interruzione della gravidanza. Chi era alla guida perse il controllo dell’Audi 4 che finì prima su un muretto a secco e infine fuori strada capovolgendosi più volte.

Le due donne furono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto mentre gli uomini riportarono ferite lievi. Da quella sera Michela Valdes non si è mai ripresa. È morta l’altro ieri mattina in un ospedale di Milano.

La storia

Le due coppie di amici, entrambi provenienti dal Veneto, erano in vacanza ad Avetrana e quella sera avevano deciso di partecipare all’evento Birra Sound. Il dramma li aspettava alle 21, dopo un rondò della tarantina ionica prima di immettersi sulla Avetrana Nardò. Ad avere la peggio furono le due donne. La varesina, incinta, fu sbalzata fuori dall'auto finendo nel terreno circostante dopo un volo di diversi metri. L'amica rimase invece nell'abitacolo. Quasi illesi i due rispettivi mariti che riuscirono a mettersi in salvo e a prestare soccorso alle due compagne ferite.

La prima ad essere soccorsa dai sanitari del 118 fu la donna incinta trasportata con codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le loro condizioni furono giudicate estremamente critiche, soprattutto la gravida che fu ricoverata in rianimazione. Michela Valdes lascia il marito, i genitori e due fratelli che vivono a Varese. I manifesti che annunciano i funerali in programma oggi sono stati affissi anche ad Avetrana e Erchie.