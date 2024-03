La chiesetta di San Giuseppe cede: grossa crepa sulla facciata

Questa mattina, la chiesa di San Giuseppe a Salignano, frazione di Castrignano del Capo, ha subito un cedimento strutturale, lasciando la sua struttura divisa in due parti. Questo episodio ha suscitato sia curiosità che dispiacere tra gli abitanti del piccolo borgo del Capo di Leuca, che hanno un legame affettivo con questo luogo, radicato in una tradizione religiosa che risale a oltre 400 anni fa.

Ristrutturazione in corso

In breve tempo, molte persone si sono radunate sul luogo per osservare l'accaduto.

Attualmente, non sono ancora chiari i motivi esatti di questo cedimento, considerando che l'edificio era stato chiuso al pubblico da molto tempo e che da qualche mese erano in corso lavori di ristrutturazione. È plausibile ipotizzare che il terremoto di magnitudo 5.8, con epicentro in Grecia sulla costa occidentale del Peloponneso e avvertito anche nel basso Salento, possa aver influenzato questo evento.

La chiesetta risale al 1600

La piccola chiesetta, costruita tra il 1617 e il 1630, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i pellegrini cristiani in viaggio verso Santa Maria di Leuca e nel corso degli anni è divenuta un simbolo del Capo di Leuca. Ogni 19 marzo, infatti, ospita le celebrazioni di San Giuseppe insieme alla tradizionale fiera, che ha origini risalenti al 1682 e richiama centinaia di visitatori anche dai paesi limitrofi. Negli ultimi anni, la Santa messa è stata celebrata nella pineta adiacente alla chiesetta, chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.