L'asfalto cede al passaggio del camion per la raccolta dei rifiuti: ferito un operaio

Al passaggio di un camion per la raccolta dei rifiuti, cede il manto stradale in via Stazione, a Zollino. Cade un operaio, subito soccorso e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi, è stato poi dimesso poco dopo. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 6, ad inizio del servizio. Il cedimento è molto probabile sia avvenuto a causa di lavori in corso da parte dell’Enel che sta procedendo a riparare qualche guasto in zona.

Il terreno sottostante al manto stradale potrebbe non essere stato compattato alla perfezione. Si tratta dell'ipotesi più probabile. L'area è stata transennata.

