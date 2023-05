Piccola caduta di massi (due pietre cadute sulla rete di protezione) ieri mattina davanti all'ingresso della grotta della Zinzulusa, a Castro. Il sindaco Luigi Fersini è corso ai ripari: interdetta l'area e chiuso l'accesso alla grotta per i lavori di messa in sicurezza. Già domani è previsto il sopralluogo del geologo. Se il parere dovesse essere positivo, non è esclusa l'immediata riapertura.