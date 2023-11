Tornano i mercatini natalizi sulla Muraglia a Bari. Ieri l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 30 casette in legno che saranno posizionate lungo via Venezia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio. Fino a cinque casette saranno assegnate prioritariamente alle associazioni di volontariato o istituzioni benefiche, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria.

I requisiti del bando sono identici a quelli dello scorso anno: bandite le “cineserie”; sono ammessi a partecipare coloro che vendono o espongono oggetti di artigianato artistico, pezzi unici non seriali o prodotti creati con l’utilizzo di materiali da riciclo, così come opere d’ingegno a carattere creativo, purché in maniera non professionale; artigiani del settore alimentare, coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi, comunque non industriali, in possesso dei requisiti di accesso ed esercizio all’attività; organizzazioni onlus e di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici.

Le regole

Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, prodotti d’artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati come pezzi unici e non seriali, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi. L’amministrazione comunale si riserva comunque di non ammettere la vendita di oggetti o alimenti non consoni allo spirito natalizio.

“Tornerà anche quest’anno il tradizionale mercatino di Natale nella suggestiva location della Muraglia a Bari vecchia - commenta l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone -. Nel contesto dei festeggiamenti natalizi, che per noi inizieranno come di consueto il 6 dicembre con le celebrazioni per San Nicola, abbiamo voluto assicurare agli operatori economici un’opportunità di vendita dei loro prodotti e ai cittadini un’attrazione suggestiva che negli ultimi anni ha riscosso sempre più apprezzamento, attirando numerosi baresi e turisti”. L’apertura dei mercatini è prevista dalle ore 10 alle 22.30, tutti i giorni compresi i festivi, dal 6 dicembre al 6 gennaio, mentre il 23 dicembre sarà consentita l’apertura sino alle ore 24.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, corredata da marca da bollo da 16 euro, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune e inviando tutto all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it o entro le ore 12 del prossimo 15 novembre.

Intanto vanno avanti le procedure per l’affidamento dei servizi di allestimento del Villaggio di Natale e di animazione per le famiglie durante il periodo natalizio. Due le domande presentate al Comune. Chi vincerà dovrà occuparsi, dal 6 dicembre al 6 gennaio, dell’allestimento di un bosco incantato in piazza Umberto - nell’area compresa tra via Andrea da Bari e il prolungamento di via Sparano sulla stessa piazza - abbellito da abeti, arbusti, agrifogli e altre piante ornamentali, da luci e musiche. Dovrà essere installato anche un albero di Natale. Il programma delle attività di animazione, rivolte a bambini (0-12 anni) e famiglie, dovrà comprendere esperienze ludico-educative, spettacoli teatrali e di artisti di strada, letture animate, laboratori creativi, concerti e letture di poesia. L’accordo quadro prevede anche un servizio di tipo fotografico, con invio gratuito delle foto via mail nel rispetto della normativa sulla privacy, e uno di prenotazione online delle attività, tramite la creazione di un’app dedicata. Le attività di intrattenimento dovranno svolgersi dal lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 21, il sabato e domenica dalle ore 9 alle 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle 18; il 25 e 26 dicembre dalle ore 9 alle 22.