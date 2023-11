Piano traffico per Natale: sosta a pagamento (anche) nei festivi e navette gratis

Il Comune di Lecce è al lavoro per la definizione di "Natale in Bus", le misure anti-ingorgo messe a punto ogni anno per limitare i disagi alla viabilità durante le settimane di shopping natalizio. L'intenzione è quella di riproporre lo schema dello scorso anno bus gratuiti la domenica e i festivi, e parcheggi a pagamento 7 giorni su 7 sette con l'obiettivo di incentivare gli spostamenti sostenibili a svantaggio dell'auto privata.

L'aumento delle presenze a dicembre



Nel mese di dicembre, infatti, Lecce registra solitamente un aumento di presenze in città con il capoluogo salentino preso d'assalto dai patiti dello shopping, alle prese con la caccia del regalo da mettere sotto l'albero, e dagli amanti del Natale, pronti a vivere lo spirito della festa e a prendere parte agli eventi cittadini. Settimane in cui necessariamente la mobilità cambierà volto e si arricchirà di servizi aggiuntivi (e gratuiti) per chi deciderà di non utilizzare l'automobile, ma anche di misure più "stringenti" per chi, per necessità o comodità, vorrà arrivare in centro con la propria vettura.



Ieri mattina c'è stato un primo incontro tra gli assessori Marco De Matteis (Mobilità) e Paolo Foresio (Attività produttive) con i rappresentanti di Confcommercio, Fedimprese e Claai per condividere sia i provvedimenti da mettere in campo per ridurre i disagi legati al traffico veicolare durante le settimane di dicembre - giorni importanti per il commercio cittadino che l'amministrazione vuole gestire al meglio contenendo l'afflusso di vetture che le azioni che Palazzo Carafa sta portando avanti per abbellire la città con eventi, addobbi e attrazioni.

La viabilità



Per quanto riguarda la viabilità l'idea è quella di riproporre il piano dello scorso anno e che prevede la gratuità dei mezzi urbani durante le giornate rosse da calendario.

Una misura pensata per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, soprattutto per spostamenti dai quartieri. Sempre per quanto riguarda la mobilità pubblica, poi, dovrebbero essere confermate le navette di collegamento tra la zona commerciale o il cuore antico di Lecce con i parcheggi di interscambio Foro Boario e Settelacquare, solitamente utilizzato da chi arriva da fuori città per evitare di avventurarsi in centro con l'automobile alla ricerca di uno stallo. Una formula quella dei mezzi pubblici gratuiti che lo scorso anno ha fatto registrare 105mila passeggeri nel mese di attività del piano, di cui 10mila utenti delle navette e 10mila dei mezzi ordinari nei giorni festivi. Queste sono le soluzioni al vaglio per chi deciderà di non utilizzare l'auto nei giorni di festa.

Nessuna chiusura



Non sono previste chiusure: le strade che attraversano il perimetro storico rimarranno aperte al transito dei veicoli. E quindi chi, per necessità o comodità, vorrà avventurarsi in centro con la propria auto potrà comunque farlo ma dovrà stare attento al grattino. Anche per quest'anno, infatti, la volontà dell'amministrazione è quella di estendere il pagamento su tutte le strisce blu della città, 7 giorni su 7 (e quindi anche i festivi). Una decisione motivata da una serie di necessità: favorire la rotazione della sosta (a beneficio del commercio) e sostenere i costi del servizio di trasporto pubblico nelle giornate di gratuità. Tra i provvedimenti che dovrebbero essere replicati anche per questo Natale c'è anche la chiusura al traffico delle vie Filzi e Liborio Romano, necessaria per garantire maggiore sicurezza ai pedoni lungo via Trinchese.

Ipotesi in campo



Al momento è bene sottolineare si tratta di ipotesi allo studio del settore Mobilità. Non è escluso, quindi, che possano esserci variazioni durante le prossime settimane. Tra Comune e associazioni di categoria è in corso una fase interlocutoria: presto ci sarà un nuovo incontro, questa volta in commissione Traffico per confrontarsi sulle strategie insieme ai consiglieri comunali.

Dal fronte eventi e attrazioni, invece, il Comune si sta muovendo per chiudere il prima possibile il programma di eventi e attrazioni che abbelliranno la città. Dopo l'avviso pubblico per le luminarie e per la Fiera dei Pupi e quella dell'artigianato, che si svolgeranno all'interno Teatini, l'amministrazione ha pubblicato la manifestazione di interesse per la realizzazione del tradizionale presepe artistico in piazza Duomo. Le candidature potranno essere presentare entro lunedì. Gli elaborati progettuali dovranno tenere conto di eventuali prescrizioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali. L'importo per l'opera è di 47mila euro.

