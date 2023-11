Luminarie protagoniste del Natale a Bari anche quest’anno. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è “vestire a festa” le vie della città, dal 6 dicembre, giorno di san Nicola che tradizionalmente apre le festività natalizie, fino all’Epifania il 6 gennaio. Per questo motivo è stata pubblicata una determina utile ad avviare una «procedura di affidamento per il servizio di allestimento di catene luminose, cosiddette luminarie, e addobbi natalizi, compresi i servizi connessi e opzionali per le vie e piazze della città di Bari, con le modalità dell’accordo quadro di durata di 8 mesi e plafond massimo di spesa pari a 200mila euro».

La città addobbata



Sulla questione l’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone, spiega: «Stiamo preparando tutto per accogliere turisti, visitatori e residenti in una città magica, addobbata per il lungo mese di feste che come di consueto anima Bari dal 6 dicembre al 6 gennaio». «Gli uffici sono già al lavoro da tempo – aggiunge l’assessore - e, dopo la gara per i servizi di allestimento e animazione del villaggio di Babbo natale, curato dall’assessorato alla Cultura, siamo pronti con l’accordo quadro per le luminarie, a cui possono attingere tutti i Municipi senza distinzioni e in base alle loro esigenze». Palone ci tiene a sottolineare che «le luminarie baresi sono un addobbo di grande richiamo per i turisti e per i residenti dei Comuni limitrofi, che scelgono la città per trascorrere qualche ora del proprio tempo libero e fare qualche acquisto. Ormai da tempo la città di Bari vive con grande attesa e partecipazione il mese di festa che prende avvio con i festeggiamenti per il nostro santo patrono, che nella tradizione popolare in tantissimi Paesi del Mondo è il santo che porta i doni, a cui lo stesso Santa Claus è ispirato».

Luci in strade e piazze della città



La volontà dell’amministrazione comunale è quella di allestire vie e piazze della città con scenari illuminotecnici, anche a tema natalizio, capaci di creare un’atmosfera accogliente e suggestiva che favorisca le attività commerciali. D’altronde, nel periodo delle festività natalizie, è ormai evidente l’utilità delle luminarie per l’attrattività e il forte richiamo turistico e commerciale anche in occasione di eventi di rilevanza cittadina, considerando che una città non illuminata per Natale non dà l’idea della festa. Per quanto riguarda i consumi, visto e considerato il periodo particolare in cui ci troviamo, con gli aumenti dei costi legati alla energia elettrica, dal Comune sottolineano che si tratta di luminarie costituite da sorgenti a led a bassissima potenza, che determinano un incremento irrilevante, o comunque bassissimo, dei costi della pubblica illuminazione.

La procedura per l'affidamento del servizio

La procedura, rivolta a tutti gli operatori del mercato elettronico, sarà a breve disponibile sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), così da permettere a chiunque lo voglia di partecipare. L’aggiudicazione è prevista in favore del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale a valersi sull’elenco prezzi unitari, con plafond massimo di spesa pari a 200mila oltre Iva. Un importo massimo stimato utile a quantificare un fabbisogno presunto dell’amministrazione e a definire il quadro economico massimo dell’accordo quadro, senza essere in alcun modo vincolante o impegnativo per l’amministrazione stessa. La speranza è che quest’anno si riesca ad essere celeri con la burocrazia, così da poter addobbare quanto prima le vie della città, evitando i problemi dello scorso anno quando alcuni quartieri furono costretti ad aspettare prima di essere illuminati.



