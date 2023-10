Cinquantamila euro per abbellire e colorare le vie storiche di Lecce a Natale. Da piazza Sant’Oronzo (con albero e cielo stellato) a piazza Duomo (con l’arco di ingresso illuminato ad hoc). E poi le classiche strade da passeggio come via Trinchese e via Palmieri. E una stella cometa all’ingresso della città. Il Comune è a caccia di luminarie.

APPROFONDIMENTI

LECCE Gallipoli, spiagge ancora piene ma iniziano i riti del Natale: alla Purità la pittulata di Santa Teresa. Video

Pubblicata l'indagine di mercato

L’amministrazione Salvemini ha pubblicato un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’allestimento degli addobbi luminosi che coloreranno il centro cittadino durante le settimane natalizie e per le feste di fine anno. Quest’anno, quindi, Palazzo Carafa ha deciso di giocare d’anticipo cercando di programmare per tempo le iniziative e gli allestimenti che da sempre attirano centinaia di visitatori. L’appalto ha per oggetto il noleggio, l’installazione, l’assistenza per assicurare il funzionamento delle luminarie nelle ore prefissate (dalle 19 alle 2) e il successivo smontaggio delle installazioni per un periodo di tempo che andrà dal 25 novembre (data di accensione) al 7 gennaio 2024. L’avviso pubblico per l'affidamento di questo servizio è una delle primissime iniziative adottate dall'amministrazione per assicurare un clima natalizio ai cittadini nelle principali vie e piazze. Per colorare l’area antica il Comune ha deciso di mettere a disposizione 50mila euro: una cifra che tiene conto della situazione economica in cui versano le casse comunali. Ma Palazzo Carafa non può rinunciare a offrire ai leccesi e ai turisti un’immagine di Lecce più accogliente e che richiami il clima del Natale tramite proprio addobbi e luminarie, che ogni anno contribuiscono alla promozione e all’attrattività turistica della città. Come da tradizione, l’obiettivo è quello di predisporre le installazioni nei principali luoghi di interesse e lungo le strade più frequentate del capoluogo salentino.

Le aziende possono presentare i progetti

Le aziende interessate sono chiamate a presentare i loro progetti per decorare a tema i punti più iconici del centro storico. Sono previste installazioni in piazza Sant’Oronzo (cielo stellato, albero luminoso e altri elementi decorativi), in via Vittorio Emanuele, all’ingresso di piazza Duomo (luci ad arco o altri elementi decorativo), via Libertini e via Palmieri, via Trinchese con luminarie da piazza Sant’Oronzo a Piazza Mazzini per colorare una delle strade del passeggio. E poi ancora luminarie in via Fazzi (angolo via XXV Luglio), via Matteotti (angolo via XXV Luglio) e piazza Bastioni (all’ingresso Nord della città) dove è prevista una stella cometa. Una illuminazione, quindi, nel segno della tradizione. Oltre alle dotazioni minime comunque la ditta partecipante può proporre soluzioni integrative lungo gli stessi percorsi o su altre zone della città. Le luminarie non potranno essere ancorate con cavi o funi a qualsiasi elemento architettonico, balconi, ringhiere o altro di palazzi storici di proprietà pubblica o privata. Lo scorso anno era stata la storica azienda De Cagna di Maglie a occuparsi delle installazioni natalizie. Piazza Sant’Oronzo aveva ospitato un albero di Natale alto 15 metri, verde e bianco, con in cima la tradizionale stella, sotto un cielo stellato con flash led a ridotto risparmio energetico. Sui lampioni ai quattro lati dell’Ovale, poi, erano stati installati dei rosoni di luci (un chiaro richiamo al barocco e all’arte salentina) con al centro la scritta “Tanti auguri Lecce”. Per il prossimo Natale, la scelta dell’impresa ricadrà sull’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 ottobre.