Magico il Natale in Puglia: nei borghi addobbati tra mercatini, luci e musica di sottofondo. Ecco dove

Il Natale in Puglia assume un aspetto ancora più magico, se possibile, grazie ai borghi addobbati a festa come Alberobello o Locorotondo, e alle città che risplendono tra luminarie luccicanti e alberi di Natale che riempiono le piazze. E non mancano i mercatini in cui acquistare prodotti tipici, addobbi, ceramiche. Ecco i luoghi da visitare e cosa fare durante le festività.