Manca ancora un mese e mezzo al prossimo Natale e Bari vuole farsi trovare pronta per festeggiare l’appuntamento più atteso dell’anno. Le prime vetrine addobbate sono quindi già spuntate. Sicuramente non tutti i commercianti hanno decorato i loro negozi con neve, luci, renne e pacchetti regalo, e bisognerà attendere ancora qualche giorno per entrare nel vivo delle festività ma in diversi provano a battere la crisi e il calo degli affari creando l’atmosfera.

La creatività nell’allestire negozi stupisce e rallegra. Così Ophyris, in via Melo nel pieno centro murattiano, che si dedica all’affascinante arte della composizione floreale, ha dedicato tutta la sua esposizione esterna allo spirito natalizio. Immagini scenografiche che sicuramente scaldano l’atmosfera delle strade del centro cittadino.

I primi addobbi

Ma ad essere i primi ad adornare a festa locali e vetrine non sono soltanto le attività commerciali del quartiere murattiano, ma anche alcune di Poggiofranco e Carrassi si sono già deliziate nel decoro natalizio. In corso Benedetto Croce infatti non può non passare inosservata la maestosità e i colori delle vetrine di BeKreative, negozio di arredamento e complementi e di abbigliamento. Un progetto che riesce a trasportare nella magia del Natale e creare un’atmosfera fiabesca.

«Allestire il mio negozio per Natale - spiega la titolare Barbara Di Molfetta - significa trasmettere un duplice messaggio alla nostra clientela: donare una percezione sensoriale visiva ma anche una coccola. Si tratta del nostro biglietto da visita insomma. La vendita in quanto tale - continua Di Molfetta - non può essere più fine a se stessa. Dobbiamo distinguerci dai venditori online, rinforzando il rapporto con i consumatori. Il Natale - precisa ancora la commerciante - diventa anche un modo per poterci riaffacciare a delle vendite più importanti, che sicuramente negli ultimi mesi non ci hanno soddisfatto». Quindi l’imprenditrice si dice delusa dal quadro commerciale generale di Bari e affronta il problema che in questi giorni tiene uniti tutti i negozianti: il posticipo dei saldi. «Il caldo - assicura Di Molfetta - non ci assiste sicuramente nel commercio e rappresenta un ostacolo importante. Speriamo davvero che le vendite nel periodo natalizio diventino più importanti. In questi due giorni anche grazie all’allestimento, l’attività è già leggermente in ripresa».

Pone buone speranze sul futuro delle vendite natalizie anche Carlo Saponaro, non solo imprenditore barese con due attività nel centro murattiano, ma anche presidente Federmoda Confcommercio Bari e Bat: «Speriamo che il Natale ci garantisca una crescita delle vendite che sono in stallo in questo periodo - dice - noi guardiamo le festività sempre con particolare attenzione». Saponaro sta portando avanti in prima persona la battaglia per il posticipo dei saldi: «Ieri - chiarisce infatti - c’è stata a Bisceglie una riunione Federmoda Bari e Bat, in collaborazione con Confcommercio Bari. È stato un momento di confronto tra i commercianti appartenenti alla zona nord di Bari. Il problema - dice - sicuramente non è cosi facile da risolvere. Per ora sono sicuro che i negozianti come ogni anno, faranno tutti gli sforzi per rendere, con le loro vetrine addobbate e luminose, più bella la città».

Bari quindi si sta preparando per le festività tanto che anche su largo Adua, come ogni anno, è stato già allestito l’albero di Natale su iniziativa dei titolari del cocktail bar ‘La Biglietteria”. Ora non tocca che aspettare le luci e i colori nelle altre zone di Bari e per le strade del centro cittadino. Prima fra tutte le luminarie di via Sparano e piazza Ferrarese.