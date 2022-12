Natale senza luci e addobbi. L'ira dei negozianti: «Cultura e turismo, serve pensarci prima»

«Chiedo ai nostri amministratori che da gennaio ci si sieda ad un tavolo tra pubblico e privato per creare un programma a lungo termine per la nostra città, che riguardi la cultura, il turismo, il mare e ciò che sarà il Natale 2023».

È l'appello lanciato da Raffaele Rizzi di Barletta Ricettiva dopo che la città della Disfida, ad oggi, è ancora spoglia di qualsivoglia addobbo natalizio da parte del comune. Gli esercenti di bar, ristoranti e b&b hanno aguzzato l'ingegno e, per non farsi trovare impreparati, hanno addobbato strade e attività con luci, ghirlande e fiori.

«Cerchiamo di abbellire i punti di interesse ha aggiunto Rizzi -, altrimenti per noi diventa un grave danno economico. Ci troviamo ad allestire i nostri scorci, le stradine autonomamente, ma manca la parte dell'amministrazione che invogli anche i turisti a venire a Barletta».

Un po' di gioia

«Stiamo facendo di tutto per dare con le luci un po' di gioia ha aggiunto un altro esercente -: è un modo per tenere qui chi si allontana verso città con più attrazioni». I barlettani, da una prima bozza del programma natalizio comunale circolato nelle ultime ore, dovranno rinunciare a ruota panoramica e pista di pattinaggio. Si dovrebbe partire l'11 - 18 e 24 dicembre in piazza Mons. Damato con il Villaggio di Natale per i più piccoli. All'anfiteatro giardini Castello spazio alla musica: il 17 dicembre ci sarà Storie sotto l'albero, racconti natalizi della tradizione popolare, il giorno successivo il Cantastorie di Natale, mentre il 23 dicembre si aspetterà il natale con il concerto Christmas forever. Musica bandistica, sbandieratori e zampagnari, invece, si alterneranno il 10, 17, 19, 23 e 29 in piazza Plebiscito, Moro, Caduti e giardini Castello.

All'associazione teatro nuovo spetterà il compito di animare parco dell'Umanità e piazza Damato con Il colore della felicità con le feste natalizie il 12 e 30 dicembre e il 3 e 5 gennaio. Uno spettacolo di giocolieri e trampolieri è previsto il 22 dicembre in piazza plebiscito e il 25 dicembre si festeggia al parco dell'Umanità con Mary Rainbow. Poi tante attività: i laboratori creativi per ragazzi sul tema del Natale al parco dell'Umanità l'11 e il 18 dicembre, il progetto Prevenzione e yoga in arte il 10, 18 e 21 dicembre a palazzo della Marra, la campagna nazionale del panettone fatto bene di Emergency in piazza Castello e Caduti, rispettivamente l'11 e 21 dicembre. Spazio all'arte con l'esposizione fotografica di Mirco Migliocca nella galleria del teatro Curci il 21-22 e 23 dicembre. Per finire, si festeggerà il nuovo anno con il concerto natalizio Christmas vibes il 3 gennaio in piazza Di Svevia e si aspetterà l'arrivo della Befana, il 6 gennaio, con uno spettacolo ai giardini Castello.