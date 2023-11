Entrano nel vivo i preparativi per il Natale a Bari. Ieri sono iniziati i lavori di installazione delle luminarie in via Sparano (seguiranno via Argiro e via Manzoni). Ma ad abbellire le vie del centro non ci saranno solo le luci: ieri la giunta ha approvato quattro sponsorizzazioni (che seguono ad una quinta già autorizzata la scorsa settimana, da parte dell’Acmei, nei pressi della chiesa di San Ferdinando). Si tratta della Mv Living che ha proposto di realizzare in piazza del Ferrarese un giardino natalizio con attività ludico didattiche per i più piccoli, al costo di 50mila euro.

La ditta Paulicelli sistemerà in via Sparano ad angolo con corso Vittorio Emanuele degli angeli luminosi, al costo di 18mila euro; la Go Up posizionerà un pullman natalizio con struttura in alluminio di circa 5 metri in corso Vittorio Emanuele davanti al Palazzo dell’Economia, al costo di 36mila euro ed infine la Ferrotramviaria realizzerà un treno luminoso in via Argiro. Sempre in giunta si è dato il via libera anche al prelevamento dal fondo di riserva per finanziare gli eventi e le luminarie nei municipi, per cifre che vanno tra i 10mila e i 20mila euro.

I municipi

Anche nei municipi si registra particolare fermento. Diverse associazioni a Palese e Santo Spirito hanno organizzato per Natale un lungo calendario di eventi. Con inizio da sabato 26 novembre per concludersi il 6 gennaio. «Un’iniziativa promossa dal comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo” di Palese – si legge in una nota - che ha subito trovato una grande eco tra le altre realtà associative del territorio; un manifesto unico che è il risultato di un graduale processo di cooperazione fra le associazioni ed i comitati della zona nord di Bari». Tra gli eventi il presepe vivente, la sagra delle pettole, l’allestimento di un vero e proprio villaggio di Natale con mercatini a Santo Spirito, spettacoli e concerti a tema.

Gli eventi

Sono invece stati stanziati 330mila euro per gli eventi finanziati dal Comune di Bari per Natale e per la festa del Capodanno in piazza, che l’amministrazione sta organizzando proprio in queste ore. L’obiettivo è fare arrivare la festa in piazza (alla quale saranno invitati cantanti amati dai giovani) anche in diretta nazionale. Lo scorso anno ci furono infatti collegamenti su Mediaset per la diretta del countdown verso il nuovo anno, con la collaborazione di RadioNorba.

Infine sempre nella giornata di ieri si è insediata la commissione che dovrà valutare le 60 domande pervenute per le 30 casette che saranno posizionate sulla Muraglia per il tradizionale mercatino. Il Comune ha inserito in commissione anche rappresentanti delle categorie dell’Artigianato proprio per valutare al meglio le domande pervenute ed evitare “cineserie”.

