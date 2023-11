Bari si prepara ad accogliere la calda atmosfera natalizia. E' quasi tutto pronto perché la città, come ha anticipato l'amministrazione comunale, diventi "magica". Dopo il primo bando andato deserto, la seconda gara indetta dal Comune ha scongiurato l'ipotesi surreale di un Natale al buio e senza luminarie per le vie di Bari.

La ditta



Sarà quindi “Paulicelli srl” ad allestire con catene luccicanti via Sparano, via Argiro e via Alessandro Manzoni, oltre ad altre installazioni illuminate nel centro cittadino. Per illuminare il Natale di Bari si è inoltre fatta avanti l'azienda privata “Acmei” che provvederà ad abbellire via Sparano (di fronte la chiesa di San Ferdinando) con un albero luminoso a foglie con struttura in alluminio composta da 14 piani più puntale. Ma adesso è tutto ancora in fase organizzativa.

La magica atmosfera natalizia si sentirà in tutti i quartieri della città. Man mano che viene fatta richiesta infatti il Comune sta sostenendo i municipi che potranno così far fronte agli allestimenti sui territori più decentrati, così da poter abbellire tutta la città.

I commercianti

Hanno giocato invece di anticipo le attività commerciali. Manca poco più di un mese e al prossimo Natale e molte vetrine sono già pronte per festeggiare l'appuntamento più atteso dell'anno. La maggior parte dei commercianti ha già decorato i loro negozi con neve, luci, renne e pacchetti regalo, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per entrare nel vivo delle festività. La creatività nell’allestire negozi stupisce e rallegra. Alcune vetrine sono davvero molto belle e regalano quell’atmosfera che sono il Natale sa donare. Così Ophyris, in via Melo nel pieno centro murattiano, che si dedica all’affascinante arte della composizione floreale, ha dedicato tutta la sua esposizione esterna allo spirito natalizio. Immagini scenografiche che sicuramente scaldano l'atmosfera delle strade del centro cittadino. Ma anche parecchi ristoranti del centro si sono dati da fare. Il ristorante “Ai due ghiottoni” è stato tra i primi infatti ad allestire, con grandi ghirlande luminose, il locale che accoglie anche tantissimi turisti. Ci si sta preparando per le festività anche su largo Adua, dove come ogni anno, svetta l’albero di Natale luccicante, iniziativa dei titolari del cocktail bar “La Biglietteria”.

Le vetrine in festa



Ma ad essere i primi ad adornare a festa locali e vetrine non sono soltanto le attività commerciali del quartiere murattiano, ma anche alcune di Poggiofranco e Carrassi si sono già deliziate nel decoro natalizio. In corso Benedetto Croce infatti non può non passare inosservata la maestosità e i colori delle vetrine di BeKreative, negozio di arredamento e complementi e di abbigliamento. Un progetto grandioso che riesce a trasportarci nella magia del Natale e creare un'atmosfera fiabesca.

«Allestire il mio negozio per Natale - spiega infatti la titolare Barbara Di Molfetta - significa trasmettere un duplice messaggio alla nostra clientela: donare una percezione sensoriale visiva ma anche una coccola. La vendita in quanto tale - continua Di Molfetta - non può essere più fine a se stessa. Dobbiamo distinguerci dai venditori online». Carlo Saponaro, imprenditore barese con due attività nel centro murattiano spera «che il Natale garantisca una crescita delle vendite che sono in stallo in questo periodo. Sono sicuro - assicura - che i negozianti come ogni anno, faranno tutti gli sforzi per rendere, con le loro vetrine addobbate e luminose, più bella la città».

Soddisfatta della partecipazione degli operatori economici agli addobbi di Natale in città l'amministrazione comunale: «E' un segnale positivo - dice l'assessore Carla Palone - Anche solo un luce o un piccolo addobbo merita rispetto e la nostra gratitudine».

