Concorso carabinieri 2024 al via, come fare domanda: requisiti, quando esce il bando, date, prove e simulazioni

Concorso carabinieri 2024, iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma, suddivisi in quattro posti per la specialità in medicina, uno per la specialità veterinaria, due per la specialità psicologia, uno per la specialità investigazioni scientifiche - fisica, tre posti per la specialità telematica, due per la specialità genio, uno per la specialità amministrazione e commissariato. Tre i posti riservati a carabinieri già in servizio: uno per la specialità investigazioni scientifiche - fisica, uno per la specialità telematica e uno per la specialità amministrazione e commissariato. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ruoli e a chi è rivolto

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 17 (diciassette) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti:

a) n. 14 (quattordici) posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:

1) 4 (quattro) posti per la specialità in medicina;

2) 1 (uno) posto per la specialità veterinaria;

3) 2 (due) posti per la specialità psicologia;

4) 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica;

5) 3 (tre) posti per la specialità telematica;

6) 2 (due) posti per la specialità genio;

7) 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato;

b) n. 3 (tre) posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai paritetici ruoli forestali che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:

1) 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica;

2) 1 (uno) posto per la specialità telematica;

2) 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato.

Domanda, come fare e documenti

Da casa o da qualunque luogo ove sia disponibile un accesso ad Internet, potete presentare la domanda di partecipazione on-line nella sezione Concorsi On-Line.

Prima di avviare la procedura, leggete le avvertenze. Dopo, scegliete il concorso d'interesse cliccando sul bottone-immagine "Accedi". Il sistema avvierà automaticamente la procedura. Il "concorso interno" è riservato agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Per avviare la procedura per un "concorso interno" occorre essere in possesso delle credenziali di rete personali. Si ricorda che, in assenza di specifica richiesta, il dominio dovrà precedere il nome utente con la seguente sintassi: dominio\utente.

Il sistema

Se si è interessati alla partecipazione ad un “concorso pubblico”, la trasmissione delle domande (in ossequio a quanto disposto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) potrà avvenire solo per utenti identificati attraverso l’impiego di credenziali SPID: il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi on-line della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Al fine di non essere esclusi dal concorso, si invitano gli aspiranti a dotarsi preliminarmente di uno degli strumenti di certificazione telematica.

Il simulatore

Indipendentemente dalla modalità di presentazione scelta, il candidato dovrà stampare ed esibire all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale, la copia per ricevuta del modulo di domanda in formato PDF inviatogli tramite posta elettronica. Per una migliore preparazione dei candidati al superamento dei test delle prove di preselezione dei concorsi, sia pubblici sia interni, è stata sviluppata una nuova versione dell'applicazione web "Simulatore concorsi". L'accesso in sicurezza alla piattaforma, disponibile su questo sito e in ambiente mobile per dispositivi Android e iOS, è garantito da un codice personale unico, alfanumerico e a barre, assegnato automaticamente dal sistema al termine della presentazione della "Domanda on-line" di partecipazione al concorso (vedasi fac-simile).

Prove ed esercitazioni

Ad ogni attivazione e in relazione al concorso selezionato, l’applicativo genera 100 domande secondo tre modalità, “Esercitazione”, “Prova d’Esame” e “Didattica”. Nella modalità di default, "Esercitazione", la prova non è a tempo. L'utente decide il livello di difficoltà delle domande (consigliato, facile, medio, difficile) ed ha la possibilità di visualizzare immediatamente la risposta errata. Quale ausilio all'autoapprendimento, il sistema non consente di passare alla domanda successiva fino a quando non viene individuata la risposta corretta. La "Prova d'esame", invece, è a tempo, un'ora, e sia l’esito delle risposte ("errate" e "saltate") sia il punteggio conseguito vengono visualizzati al termine del questionario. Nella modalità "Didattica", l'algoritmo seleziona le domande del test, in base alla materia prescelta. Ultimando tutti i test proposti, l'utente ha la certezza di aver completato la propria preparazione. Il simulatore prevede anche una sezione "News" con notizie d’interesse sul concorso selezionato e la possibilità di inviare segnalazioni di eventuali errori riscontrati.