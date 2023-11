Abbonamenti a prezzo ridotto e park and ride aperti anche nei festivi. L’Amtab predispone il piano per il Natale a Bari, confermando le agevolazione degli anni scorsi, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’afflusso di auto in centro.

Natale a Bari, abbonamenti ai bus a prezzi scontati

Si parte dall’abbonamento natalizio al costo di 20 euro dal 6 dicembre al 6 gennaio (per coloro che non hanno sottoscritto ovviamente l’agevolazione di Muvt 365 che prevede invece il costo di 20 euro ma annuale). I titoli di viaggio sono acquistabili esclusivamente in formato digitale attraverso l’app Muvt.

Le navette



Le navette del park and ride da Largo Due Giugno, da Pane e pomodoro e da corso Vittorio Veneto, saranno potenziate e funzioneranno anche nei festivi, a cominciare dal 3 dicembre, per poi proseguire l’8, il 10, il 17 e il 26 dicembre, il 6 e il 7 gennaio. Sono esclusi il 25 dicembre e il primo gennaio. Gli addetti alle aree di sosta svolgeranno il servizio dalle 8 alle 23 e 30.



Le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle 8 e le ultime partenze alle 22.50 (navetta A), alle 22.40 (navetta B) e alle 23.40 (navetta C).

Il 6 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per San Nicola, la navetta A effettuerà la prima partenza alle 4, per permettere ai fedeli di raggiungere la Basilica per la tradizionale prima messa dell'alba. Nelle giornate del 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024, come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti specifici programmi di servizio.



Il 24 e il 31 dicembre le prime corse del servizio ordinario coincideranno con quelle del servizio festivo già in vigore, le ultime corse saranno dalle 18 alle 19. Per quanto riguarda le navette, la prima corsa sarà alle 5.30 e l’ultima corsa intorno alle 20.30 per la navetta A da corso Vittorio Veneto, per la B da piazza Massari e per la C da viale Resistenza. Ovviamente per la giornata del 31 dicembre, in occasione del concertone in piazza Libertà, saranno predisposti dei collegamenti speciali dai quartieri ed è previsto il potenziamento del park and ride fino a notte fonda.

Sempre con l’obiettivo di permettere di partecipare al concertone, lasciando l’auto a casa. Servizio “ridotto” per il 25 dicembre e il primo gennaio con ultime corse tra le 12.40 e le 14.

Luminarie e addobbi in centro



Intanto fervono i preparativi nelle strade e nelle piazze baresi. Sono in corso i lavori per l’installazione delle luminarie in via Sparano, via Argiro e via Manzoni. E presto saranno sistemate anche delle installazioni luminose proposte da privati in piazza San Ferdinando, in corso Vittorio Emanuele, in piazza del Ferrarese e in via Argiro. In piazza del Ferrarese arriveranno il grande albero e il giardino incantato.

Anche nei municipi si registra particolare fermento. Diverse associazioni a Palese e Santo Spirito hanno organizzato per Natale un lungo calendario di eventi. Con inizio da sabato 26 novembre per concludersi il 6 gennaio. In programma il presepe vivente, la sagra delle pettole, l’allestimento di un vero e proprio villaggio di Natale con mercatini a Santo Spirito, spettacoli e concerti a tema.



Sono invece stati stanziati 330mila euro per gli eventi finanziati dal Comune di Bari per Natale e per la festa del Capodanno in piazza, che l’amministrazione sta organizzando in queste ore. L’obiettivo è fare arrivare la festa in piazza (alla quale saranno invitati cantanti amati dai giovani) anche in diretta nazionale. Lo scorso anno ci furono infatti collegamenti su Mediaset per la diretta del countdown verso il nuovo anno, con la collaborazione di RadioNorba.

Nelle prossime settimane saranno predisposte anche le “tradizionali” ordinanze: quella anti botti per ridurre il fenomeno dei fuochi d’artificio e quella per le “vigilie” di Natale e Capodanno che prevede, tra gli altri divieti, lo stop ai dj set all’esterno dei locali.