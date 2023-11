Installazioni, spettacoli e street food: De Cagna illumina il castello a Natale

Il cuore di Nardò illuminato come non mai per le festività natalizie. Luci al Castello, da domani - sabato 25 novembre - a domenica 7 gennaio, è il festival delle luminarie natalizie al castello e al giardino botanico (villa comunale) con installazioni artistiche (un percorso di luci, colori e soggetti 3D), selfie corner, angoli per lo street food, animazione e spettacoli di magia, di burattini e giocolieri. Si tratta di un progetto organizzato da Visit Apulia (associazione affidataria dei servizi di fruizione del castello) in collaborazione con Luminarie De Cagna.

Il festival: giorni e orari



Il festival sarà aperto al pubblico dalle ore 17:30 alle 20, nelle giornate del 25 e 26 novembre, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 gennaio.

Il biglietto d’ingresso è di 7 euro (gratis i bambini con età inferiore ai tre anni). Sono stati previsti pacchetti speciali per le famiglie: due adulti e un bambino (dai 4 ai 16 anni) 18 euro, due adulti e due bambini 20 euro, due adulti e tre bambini 22 euro. Informazioni al numero 379 1873285.

L'assessore Puglia



“Il castello è il cuore della città – spiega l’assessora alla Cultura Giulia Puglia – e sarà in tutto e per tutto anche il cuore del Natale neretino. Come non era mai accaduto prima, abbiamo messo a punto un progetto di fruizione del maniero e del giardino botanico ispirato al Natale con le tradizionali luminarie e una serie di altre cose che renderanno speciale la visita. Una iniziativa che facciamo grazie all’impegno e alla professionalità di Visit Apulia, associazione affidataria dei servizi di fruizione del castello, e di Luminarie De Cagna, azienda “icona” che da oltre ottant’anni porta le classiche luminarie salentine in tutto il mondo”.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e del risultato ottenuto – dice Stefania Gaballo, presidente di Visit Apulia – perché darà lustro al castello e a tutta la città. Tra arte, identità e tradizioni natalizie, il castello sarà il cuore del Natale a Nardò. Al suo interno, infatti, tra le tante cose, abbiamo allestito anche “L’Officina dei Regali di Babbo Natale”, iniziativa rivolta ai più piccoli e più in generale alle famiglie, cioè un percorso teatralizzato in compagnia di simpatici elfi, alla scoperta dei segreti di Babbo Natale”.

De Cagna



“Nella suggestiva città barocca di Nardò, là dove si erge il castello Aragonese – chiude Giuseppe De Cagna, titolare dell’azienda – abbiamo avuto l'ardire di dar luce e far brillare uno tra i più preziosi gioielli del Salento. Spero che tutti si lascino trasportare dalla magia del Natale e si godano le numerose installazioni luminose in questo scenario da favola”.