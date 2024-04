G7, la prima cena sarà al Castello Svevo di Brindisi

La cena della prima sera del G7 in Puglia sarà a Brindisi, nel Castello Svevo. «Sono particolarmente fiero di confermare che il Governo italiano ha scelto Brindisi come sede della prima cena - spiega Mauro D'Attis -, che si terrà il 13 giugno nel Castello Svevo, dei leader mondiali che saranno in Puglia per il G7 e alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un grande onore per la città e un segnale di grande attenzione da parte del Governo».

«Sento di ringraziare a nome della comunità il presidente Giorgia Meloni e il vice presidente Antonio Tajani per aver offerto questa straordinaria vetrina al nostro territorio. Lavoreremo in queste settimane, con il Prefetto, il Sindaco e gli altri rappresentanti istituzionali per la migliore riuscita dell’evento», scrive D'Attis.