Cosa fare a Ferragosto: ecco le tappe delle proposte culturali pugliesi

Quest'anno, il ferragosto pugliese offre numerevoli iniziative culturali di qualità. Capolavori e collezioni d'arte permetteranno ai visitatori italiani e non, di vivere delle giornate all'insegna della cultura in uno dei giorni più iconici dell'estate Italiana. Il cartellone di aperture straordinarie dei luoghi della cultura, afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, prevede che oltre alle normali aperture di sabato e domenica, le meraviglie pugliesi saranno visitabili anche nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto.

Di seguito, le tappe che saranno sfondo delle proposte culturali di questo ferragosto.

Il Castello di Copertino

Le Porte del Castello di Copertino saranno aperte al pubblico per ammirare le 29 carrozze d’epoca, esposte da qualche giorno nel maniero leccese, in attesa di essere recuperate dai professionisti dei beni culturali della Direzione Regionale Musei e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce e Brindisi, nell’ottica di realizzare una Galleria dedicata, da inaugurare a inizio 2024.

Il Museo Archeologico Nazionale di Mattinata

Il lungo ponte alle porte sarà occasione per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Mattinata “Matteo Sansone” inaugurato a metà luglio, con i suoi 2500 reperti “di eccezionale interesse artistico, storico e archeologico” che rimandano all’antica cultura dei Dauni in un percorso cronologico che va dall’età protostorica a quella romana.

Il Parco Archeologico di Monte Sannace

Sabato sotto le stelle al Parco archeologico di Monte Sannace: oltre alle aperture diurne di domenica, lunedì e martedì 15, sabato 12 agosto il Parco fa orario no stop fino a mezzanotte. In particolare, a partire dalle 19.00, l’evento “Con lo sguardo al cielo” catapulterà i visitatori nelle rovine della città peucezia, attraverso visite guidate, prima di osservare gli astri a cura del Planetario di Bari, con il racconto dei miti legati alle costellazioni.

Il Castello Svevo di Bari

Viaggio nel passato sospinto dal vento delle moderne tecnologie nel Castello svevo di Bari: è qui che i visitatori potranno ammirare il nuovo allestimento permanente denominato “Prima del Castello”. Grazie a un percorso virtuale di fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche del monumento, composto da un video immersivo su un capitolo poco conosciuto della Bari bizantina e un tour virtuale, riemergeranno le tracce della Bari bizantina di cui restano poche vestigia per lo più nascoste nei sotterranei del Castello.

Il Palazzo Jatta di Ruvo di Puglia

Mentre volgono al termine i lavori di restauro delle sale museali di Palazzo Jatta che saranno restituite al pubblico subito dopo l'estate, ferragosto diventa opportunità per visitare la mostra Collezionauta allestita nel “Grottone” di Palazzo Jatta, che da qualche mese si è arricchita anche di "Atlante – L’uomo che sosteneva il mondo", il grande cratere apulo a figure rosse del Pittore di Dario, rinvenuto nella cittadina pugliese nella prima metà dell’800 in una tomba a semicamera e custodito nei depositi del Museo Archeologico di Napoli.

Il Museo Nazionale Archeologico di Altamura

Al Museo Nazionale Archeologico di Altamura, per coloro che ancora non hanno avuto modo di “conoscere” l’uomo di Altamura, ferragosto si fa opportunità per ammirare la perfetta ricostruzione del Neanderthal (parte integrante dell’allestimento al II piano del Museo), il più antico al mondo, opera dei fratelli Kennis, i cui resti furono rinvenuti il 7 ottobre del 1993, incastonati nelle formazioni carsiche della grotta di Lamalunga. È proprio alla grande scoperta che si accinge a compiere 30 anni, un caso eccezionale sia dal punto di vista geologico sia da quello archeologico, che, a partire da settembre, saranno dedicate numerose iniziative, tra cui concorsi a premio, laboratori e contest musicali.

Il Parco Archeologico di Siponto

Giornate ideali, quelle che ruotano intorno a ferragosto, 15 agosto incluso, anche per apprezzare il nuovo percorso sonoro evocativo nel Parco archeologico di Siponto: ogni giorno intorno alle 18.00 la visita del parco incrocerà la “scultura” musicale “In Arena” di Andrea Laszlo De Simone, l’opera in latino eseguita e registrata lo scorso 12 giugno da un ensemble di 12 elementi, e da qualche settimana colonna sonora della fruizione del parco poco prima del tramonto.

Il Castello di Trani

Tappa consigliata è il Castello di Trani, la visita al maniero permetterà di ammirare i capolavori della collezione della Regina Margherita di Savoia esposti nelle Casematte al secondo piano del Castello con affaccio sul mare.

Il Parco Archeologico di Egnazia

Un altra tappa importante è rappresentata dal Parco Archeologico di Egnazia.

A raccontare ai visitatori l’antico legame tra la città e il mare, sarà il nuovo allestimento “Egnazia e il mare”, un percorso che riserva particolare attenzione all’archeologia subacquea. Inoltre, all’interno del nuovo spazio del Museo Archeologico Nazionale “G. Andreassi” di Egnazia dedicato all’arte contemporanea, sarà, invece, possibile apprezzare l’opera materica e interattiva “Il gioco del tempo” della designer romana Emilia Serra.