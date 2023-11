Si accendono le luci di Natale e Locorotondo diventa il "Borgo delle meraviglie"

Si è rinnovata la tradizione nel centro storico di Locorotondo: sabato 19 novembre si sono accese le luci di Natale creando l’atmosfera di incanto nel “borgo delle meraviglie”. Commercianti, residenti, associazioni ed enti hanno messo insieme le loro energie, dimostrando ancora una volta che l’unione fa la forza. E, nel caso di Locorotondo, fa la magia.

Cittadini in campo per contrbuire all'allestimento

Le luminarie di questa edizione sono presenti in tantissime strade del centro storico ed hanno visto la collaborazione anche da parte di chi non è presente con una propria attività nel borgo antico: ognuno di loro si è preso a cuore un pezzo di centro storico ed ha voluto dare il proprio contributo per partecipare alla magia del Natale.

“Sono tantissime le telefonate giunte ai nostri canali” spiega Leo Gianfrate, presidente della Pro Loco Locorotondo, “da ottobre stiamo rispondendo a centinaia di telefonate e messaggi sui vari social di visitatori che chiedono informazioni riguardo alle luminarie di Locorotondo.

Siamo stati ben lieti di confermare che anche in questo Natale 2023 ci sarebbero state a partire da metà novembre e così è stato. Siamo sempre ben disponibili ad accogliere i visitatori, ma abbiamo anche pensato a tutelare i residenti del centro storico. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’associazione Natale a Locorotondo, la Protezione Civile Uomo 2000, c’è stata una pianificazione dei parcheggi e dei servizi igienici per evitare i problemi del passato”.

“Ogni anno è difficile immaginare che si possa fare meglio” commenta Anna Grazia Giotta presidente dell’associazione “Natale a Locorotondo” che ha coordinato l’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile l’incanto a Locorotondo “eppure, anche quest’anno abbiamo apprezzato, con immenso piacere, il risultato finale. Non si può non restare incantati nel nostro centro storico addobbato per le festività natalizie, grazie alla capacità e all’impegno che, indistintamente, hanno caratterizzato tutti coloro che hanno reso possibile l’allestimento in questo Natale 2023”.

Il programma delle iniziative

Natale nel borgo delle meraviglie non sarà solo luminarie. Approntato un programma che si svilupperà nel corso di tutto il periodo con mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale, concerti e manifestazioni per grandi e piccini per vivere l’atmosfera natalizia a misura di famiglia, tutelando i residenti e favorendo le presenze turistiche, che rappresentano una vera opportunità di sviluppo per il nostro territorio.

L'inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione si è svolta domenica 19 novembre partendo dall’arco di via Porta Nuova alla presenza dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Bufano, dalla giunta e da alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale. Inoltre, erano presenti alcuni dei commercianti protagonisti degli allestimenti, la presidente dell’associazione Natale a Locorotondo Anna Grazia Giotta, il presidente della Pro Loco Locorotondo Leo Gianfrate, l’Ecomuseo-Info point con Valentina Mastronardi e tantissimi cittadini e visitatori ansiosi di assistere alla accensione di questa magica atmosfera.

Le luminarie saranno accese tutte le sere a Locorotondo, a partire dalle ore 17.00, fino al 8 gennaio 2024.