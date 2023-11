Locorotondo, la richiesta delle opposizioni: «Togliete la cittadinanza onoraria a Mussolini»

Revocare la cittadinanza onoraria di Locorotondo a Benito Mussolini ancora di più ora che la stessa città ha concesso la stessa onorificenza alla senatrice a vita Liliana Segre.

La richiesta dei consiglieri di opposizione



E' quanto chiedono, con una mozione, i consiglieri di opposizione Marianna Cardone, Giovanni Oliva, Lucia Calella e Grazia Ruggiero di Innova Locorotondo e Fabio Lotito del Movimento 5 Stelle. La cittadinanza onoraria di Locorotondo a Mussolini fu concessa il 24 maggio del 1924, in un consiglio comunale. Da allora questo conferimento, come fa notare l'opposizione all'amministrazione Bufano, non è mai stato eliminato con un atto di pari efficacia nonostante l'entrata in vigore della Costituzione italiana e i suoi principi fondanti basati sull'antifascismo. I consiglieri di opposizione sottolineano come lo statuto del Comune di Locorotondo è stato approvato secondo le leggi in vigore e proprio in linea con i principi della Costituzione italiana. La carta costituzionale ha bandito il partito fascista di cui Mussolini ne è stato il fondatore e rappresentante maggiore.

La cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il 23 ottobre scorso, oltre tutto, è stata conferita la cittadinanza ordinaria alla senatrice a vita Liliana Segre quindi ragioni di opportunità oltre che di coerenza indurrebbero la massima assise cittadina locorotondese a revocare la cittadinanza a Mussolini essendo stato un fautore della persecuzione ebraica in Italia durante il periodo nazi-fascista e la coesistenza delle due onorificenze risulterebbe contraddittoria e indegna nei confronti della storia della senatrice Segre oltre che dei principi che ispirano la democrazia.



Per questi motivi i consiglieri di opposizione chiedono a gran voce che venga disposta la revoca della cittadinanza a Mussolini. Anche nel settembre del 2021 l'opposizione formulò una richiesta simile ma la maggioranza, composta da Fratelli d'Italia e da civiche di varie estrazioni provenienti da destra, respinse la mozione e confermò la cittadinanza onoraria al Duce. Anche il modo con cui lo fece sollevò diverse polemiche in quanto un consigliere comunale rilesse le motivazioni del consiglio comunale del 1924 per cui venne concessa la cittadinanza onoraria a Mussolini. Ora l'opposizione ci riprova.

