"Partenope", operazione anti droga dei carabinieri: sgominato traffico di stupefacenti, 60 arresti

Questa mattina, i carabinieri del Comando Provinciale di, coadiuvati in fase esecutiva dai militari dei reparti territorialmente competenti, dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti, secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) gravi indizi di colpevolezza a carico di 60 indagati (43 in, 17 posti in regime di arresti domiciliari) ritenuti appartenenti ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz tra Castellana Grotte, Putignano, Noci, Polignano a Mare, Alberobello, Locorotondo e Acquaviva delle Fonti: conestata l'associazione finalizzata al traffico di