Touring club assegna le "Bandiere arancioni": 14 i Comuni premiati in Puglia

Sono 281 le "bandiere arancioni" assegnate dal Touring Club Italiano assegnate ai Comuni, alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, nell'ambito della Bit. Sono 277 le conferme sottoposte alla verifica triennale e 4 new entry, tra cui una pugliese: Roseto Valfortore, in provincia di Foggia. In Puglia le Bandiere arancioni sono 14: due in provincia di Brindisi e due in provincia di Lecce, una in provincia di Bari, ben 9 in provincia di Foggia.

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.

Scopri quali sono le località pugliesi premiate nelle schede a destra