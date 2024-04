Tutte le tessere di un mosaico che rappresenta la strategia politico-amministrativa della città, in un click. Carlo Salvemini ha illustrato ieri mattina la relazione di fine mandato attraverso un sito, leccecittaditutti.it, che vuole essere il testamento politico-amministrativo degli ultimi anni di consiliatura, attraverso una narrazione puntuale di ciò che la sua amministrazione ha fatto concretamente per la città. A incominciare dal risanamento dei bilanci comunali, partito nel 2019 con l’approvazione in Consiglio comunale della manovra di riequilibrio e che ha permesso nel 2023 di dimezzare il disavanzo accertato: da quasi 105 milioni di euro si è passati infatti a 50.527.000 euro. La manovra ha permesso di sanare anche 20 milioni di debiti non contabilizzati e di azzerare il ricorso all’anticipazione della liquidità. Nel 2023 sono migliorate anche le tempistiche di pagamento delle fatture, scese a 18 giorni, mentre grazie al “Patto per Lecce” siglato nel 2021, il Comune ha potuto assumere 50 nuove unità di personale. Nei giorni scorsi, poi, il Comune ha ottenuto di essere fuori dalla manovra di riequilibrio con 5 anni di anticipo, ovvero nel 2028. Nell’ambito dell’offerta culturale, la relazione punta i fari sull’accoglienza e la centralità dei contenitori Teatini ed ex convento degli Agostiniani, sulla varietà di iniziative in merito a presentazioni di libri, musica, teatro, cinema e di mostre d’arte presenti stabilmente nel Museo Storico della città di Lecce, sulle stagioni teatrali di Apollo e Paisiello e sula riattivazione delle visite guidate al Parco Archeologico di Rudiae, in collaborazione con la Soprintendenza.

Il programma

E poi la creazione di nuova impiantistica sportiva nei quartieri con playground in cui praticare basket, pallavolo, tennis e calcio, la manutenzione dello Stadio comunale “Ettore Giardiniero”. La vocazione turistica della città, poi, ha portato l’amministrazione a dialogare con gli stakeholder e ad approdare al Piano strategico del turismo e della cultura, in corso di redazione. Una vera e propria trasformazione urbanistica sarà innescata poi dal Pnrr e dal Cis: oltre 100 milioni di investimenti dedicati alla riqualificazione dello spazio pubblico, alla riduzione delle disuguaglianze, alla rigenerazione costiera, alle nuove infrastrutture per la mobilità, ma anche le riqualificazioni di piazza Libertini, via XXV Luglio e Via Trinchese, la rigenerazione dei quartieri San Pio e Santa Rosa, la costruzione di nuovi alloggi popolari.

La sostenibilità tradotta in numeri, poi, racconta di una città che ha ottenuto il 70% di raccolta differenziata, ma anche la creazione di nuovi parchi come il Galateo, le Tagghiate e il Parco delle Cave di Marco Vito. E ancora, la mobilità sostenibile tradotta nella ciclopedonalità, tra cui spicca la “Rete ciclabile universitaria” che collega Lecce a Ecotekne, il bike sharing, monopattini, biciclette e scooter elettrici, il rilancio del trasporto pubblico con la pubblicizzazione di Sgm e l’acquisizione di 900.000 chilometri in più di linee pubbliche. Senza dimenticare l’approvazione del Piano urbanistico generale, il piano strategico del commercio, redatto insieme ai cat di Confcommercio e Confesercenti, e l’attenzione al welfare.

