Cagliari - Lecce diretta: 1 a 0 gol di Yerri Mina

Giallorossi in campo alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari per la 35ª giornata della Serie A TIM, Cagliari - Lecce. Mister Gotti riconferma l'undici titolare delle ultime due gare con la coppia offensiva Piccoli-Krstovic. Nei padroni di casa parte dall'inizio l'ex giallorosso, Lapadula.

Live match Cagliari - Lecce

1' Inizia la ripresa

Il primo tempo si chiude con il Cagliari in vantaggio per 1 a 0. Il Lecce ha sofferto nella prima mezz'ora il pressing dei padroni di casa. Nel finale l'espulsione di Gaetano ha ridato fiducia ai giallorossi, accendendo però gli animi in campo.

48' Fine primo tempo

45' Tre i munuti di recupero. Nervi tesi e duri scontri sul terreno di gioco

43' Cagliari in 10 uomini. Gaetano, prima ammonito per un fallo su Ramadani, dopo la revisione al Var riceve il cartellino rosso

34' squillo offensivo dei giallorossi, Oudin su punizione da vertice destro non trova la deviazione vincente

30' Lecce in difficoltà sul pressing avversario

25' Vantaggio Cagliari. Gol regolare dei sardi: sugli sviluppi di un angolo la difesa giallorossa respinge male e sul pallone calciato da Gaetano si avventa Mina che batte Falcone

16' Gol annullato al Cagliari: Deiola ruba palla al limite dell'area a Pongracic e con un forte diagonale insacca a rete.

Dopo il replay al Var il direttore di gara annulla per un tocco di mano del calciatore sardo

13' primo cartellino giallo della gara per Piccoli, per un fallo in ritardo su Yerri Mina

10' prima offensiva dei padroni di casa. Luvumbo al centro per il tentativo in acrobazia di Lapadula, palla colpita debolmente, facile preda per Falcone

1' Gara iniziata

Queste le formazioni:

Cagliari: Scuffet, Dossena, Nandez, Deiola, Y.Mina, Augello, Zappa, Makoumbou, Lapadula, Gaetano, Luvumbo. A disposizione: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

Lecce: Falcone, Gendrey, Gallo, Pongračić, Baschirotto, Dorgu, Ramadani, Blin, Piccoli, Oudin, Krstovic. A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Rafia, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Matteo Marcenaro sez. di Genova