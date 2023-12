Coppia rientra in casa e sorprende il ladro: allarme furti in appartamento

In queste settimane torna la paura dei furti in appartamento a Locorotondo. Tra gli ultimi episodi quello avvenuto in un’abitazione di via Silvio Pellico. Protagonista una coppia di anziani, lei 72 anni e lui 75 anni, che dopo un’assenza di casa di circa 45 minuti, nel fare rientro hanno fatto l’amara scoperta di trovarsi un ladro in casa. Nei minuti di assenza dei padroni di casa aveva messo a soqquadro l’intera camera da letto.

Nel rientrare nella loro abitazione i due coniugi, dopo aver inserito la chiave nella serratura, sono stati letteralmente respinti all’esterno, con la porta poi chiusa violentemente dal ladro. Attimi concitati e di forte agitazione per i due anziani che comunque si sono fatti forza e sono rientrati in casa proprio in tempo per scorgere il ladro scappare da un balcone dopo essersi aggrappato ad un tubo di pvc. Una volta sceso è immediatamente salito a bordo di un’auto, condotta da un complice. Ingente il bottino, circa tremila euro, fra soldi in contanti (400 euro) e monili in oro. Sono infatti state rubate tre fedi nuziali dell’anziana (matrimonio, nozze d’argento e nozze d’oro). Il ladro dopo essersi arrampicato da un tubo di scolo ha rotto il doppio vetro della porta della camera da letto. Questi ultimi hanno poi immediatamente allertato i carabinieri giunti sul posto diverse ore dopo l’accaduto in quanto a corto di personale. La zona dove è avvenuto il furto, purtroppo, non è nuova ad episodi del genere. Già nove anni fa nello stesso appartamento avvenne un furto di monili d’oro quantificabile in circa 20mila euro. Per questo i residenti lanciano un appello alle istituzioni affinchè vengano effettuati maggiori controlli.



