Agevolazioni sì, ma non tutte. Acquistare casa non è mai facile per i giovani e per questo esistono degli aiuti per gli under 36 per rendere più accessibili i mutui. Specialmente ora che i tassi sembrano in frenata. Nel 2024 le agevolazioni sono state confermate in parte: sono rimaste la detrazione del Fondo di Garanzia e il correttivo al Tegm, ma è arrivato lo stop alla defiscalizzazione sull'acquisto della casa e sul mutuo