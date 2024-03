Cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione rinvenuto in casa dopo due mesi

Il cadavere di una donna rinvenuto in casa dopo due mesi: choc a Foggia, dove questo pomeriggio - 12 marzo - in viale Virgilio, una donna sulla settantina è stata trovata senza vita. Ad dare l'allarme un'amica che non vedeva da tempo l'anziana donna. Preoccupata dell'assenza, ha chiamato il 113 intervenuto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, la donna - pare un 'accumulatrice seriale - sarebbe morta per cause naturali. Il cadavere, rinvenuto però dopo diverse settimane, era già in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche i vigili del fuoco.