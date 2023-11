Shopping a suon di musica: dieci postazioni musicali per il black friday

Shopping con gli sconti e per di più a suon di musica: in occasione del Black Friday, domani venerdì 24 novembre, il centro di Lecce si anima grazie a “Lecce Suona”, il primo degli eventi pensati per animare la città fino alle feste di Natale e organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Molly Arts Live.

Dieci postazioni musicali e 40 artisti coinvolti

La musica invade il cuore della città e fare shopping diventa un’esperienza multisensoriale: in diverse location del centro - da Porta Rudiae a piazzetta Santa Chiara, passando per Santa Croce e la Galleria di piazza Mazzini - saranno allestite dieci postazioni musicali di cui una, (quella in piazza Mazzini) interamente dedicata ai bambini, con spettacoli di magia e giocoleria pensati apposta per loro.

Coinvolti circa 40 tra gli artisti più noti della scena musicale salentina - da ManuFunk a Cesko, Papa Leu e Zimba - più una street band che percorrerà tutte le strade dello shopping dalle 17 a mezzanotte.

Gran finale dalle 22 in piazzetta Castromediano con il maestro Cesare Dell’Anna e il suo quartetto composto da Ekland Hasa, Stefano Valenzano e Andrea Doremi.

Luoghi e orari

Ore 17

In piazza Mazzini ci sarà lo spazio “Kids”, dedicato interamente ai bambini con Magic Chiacchiamondo, Genki Dama Cartoon Band, Coccinella (spettacolo con le bolle). Nella Galleria di piazza Mazzini lo shopping sarà accompagnato dal sj set di Cesko. In Piazzetta Alleanza si esibiscono Flavio e Giorgio Rude, Symon Gs e Gayser, Ade & Steppo.

Ore 21

Il Convitto Palmieri ospiterà la band Zimba ca te passa e il dj set di Castromassi. Piazzetta Santa Chiara ospiterà H Trio from Accasaccio e Raffaella Roccasecca. In postazione a Porta Rudiae la musica di Zingarua e, a seguire, il dj set di Papa Leu. Sul palco allestito a Porta Napoli si esibirà ManuFunk con Guest Lauryyn e, a seguire, Chiara Corallo con la sua band. Porta San Biagio ospita l'esibizione musicale di The Fillers e di Le Circostanze.

Ore 21.30

Lo spazio antistante Santa Croce, in via Umberto I, ospita i Flaming Fingers.

Ore 22, Piazzetta Castromediano, Gran finale

Tra gli eventi più attesi, quello in piazzetta Castromediano, dove approda il maestro Cesare Dell'Anna con la sua tromba e il suo quartetto composto da Ekland Hasa, Stefano Valenzano e Andrea Doremi.

Per tutta la serata, da piazza Mazzini a piazza Sant'Oronzo, si esibirà la Dixie Band con il suo show itinerante, sempre accompagnata da mangiafuoco e trampoliere.

L'assessore Foresio

«Con questa iniziativa diffusa in centro in occasione del Black Friday, intendiamo promuovere contestualmente – dichiara l'assessore alle Attività produttive e Spettacolo Paolo Foresio – il commercio dei negozi – che spero prolungheranno il loro orario di apertura – e le attività di bar e ristorazione. L'abbiamo immaginata come un accompagnamento allo shopping in musica in alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico e in zona Mazzini , congiungendo il centro storico con quello moderno con uno spazio in piazza Mazzini dedicato all'animazione per bambini. È una formula che, se piacerà, ci proponiamo di ripetere anche in altre occasioni».

Un evento nell'evento

Duplice lo scopo della manifestazione: chi ha già deciso di approfittare degli sconti del Black Friday per gli acquisti, potrà farlo concedendosi anche un momento di relax e divertimento, mentre chi vorrà semplicemente ascoltare la musica, potrà comunque guardare le vetrine dei negozi e magari decidere last minute di effettuare un acquisto vantaggioso.