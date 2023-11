Gli eventi non mancheranno a Lecce. Fiere, mostre e mercatini dedicati al Natale e concerti per la città con la presenza di 10 palchi per la musica dal vivo (e si parte già venerdì in occasione del Black Friday). Per uno shopping a suon di musica. E per evitare ingorghi dall’Immacolata scatta il piano traffico: navette, bus gratuiti i festivi e parcheggi a pagamento 7 giorni su 7.

Si arricchisce l’offerta di appuntamenti e servizi per le festività natalizie. Il Comune ha già definito una bozza di programma che prevede una serie di proposte per far vivere ai turisti e ai leccesi lo spirito della festa.

A spiegare le iniziative organizzate per le settimane di dicembre sono stati gli assessori Paolo Foresio e Marco De Matteis presenti ieri mattina durante la commissione congiunta Annona e Traffico.

«Riproponiamo lo schema delle attività presentato negli ultimi anni, con qualche novità – ha spiegato l’assessore Foresio -. Avremo la fiera dei giocattoli in piazza Mazzini, la fiera dei pupi e dell’artigianato ai Teatini. Una novità di quest’anno sarà la mostra dei presepi che sarà allestita all’interno del Castello Carlo V, all’interno bastione della Santa Trinità, che affaccia su via XXV Luglio, di fronte alla banca. Il bastione è stato restaurato da poco e aprirà per la prima volta proprio in occasione della mostra».

Già partita l'installazione delle luminarie

In questi giorni inoltre si sta procedendo all’installazione delle luminarie ad opera della ditta Marianolight (i primi addobbi sono già visibili su via Trinchese e una stella è stata posizionata al rondò all’altezza del Bar Commercio), «anche se per alcune installazioni stiamo aspettando il via libera della Soprintendenza».

Ma la vera novità è un’altra: musica per lo shopping. Durante le settimane natalizie, infatti, sono in programma delle iniziative, a cura delle associazioni di categoria, pensate per rendere più piacevole le passeggiate e gli acquisti di natale. Il 7 dicembre Federmoda Confcommercio Lecce riproporrà l’evento “Musica in vetrina”, che prevede momenti musicali tra i negozi. Uno schema che l’amministrazione ha deciso di replicare già a partire dal prossimo venerdì, in occasione del Black Friday, con piccoli concerti che accompagneranno i clienti durante la caccia all’affare.

Dieci palchi: musica dalle 19 a mezzanotte

«In città saranno allestiti 10 palchi dove si esibiranno, dalle 19 e fino a mezzanotte, band e artisti di strada – ha spiegato Foresio -. Per il periodo di Natale, in collaborazione con le associazioni di categoria, faremo animazione nelle aree commerciali. In più avvieremo una campagna di comunicazione per sostenere il commercio di prossimità».

Ritorna Cortili aperti versione invernale

Ritornerà anche quest’anno l’edizione invernale di Cortili Aperti. «L’appuntamento è per il 30 dicembre – ha annunciato Foresio -. In quei giorni è prevista una forte presenza turistica in virtù del ponte di Capodanno. Quale occasione migliore per proporre la visita dei più bei cortili dei palazzi del centro storico?».

Invece non sono in programma eventi nelle marine. «Non ci sono attività a San Cataldo o in altre località balneari – ha specificato l’assessore in risposta ad alcune sollecitazioni dei consiglieri di opposizione -. Con le risorse che abbiamo a disposizione stiamo già facendo i miracoli».

Presenti in commissione alcuni dei rappresentati di categoria come il presidente di Federmoda Lecce Andrea Tommasi, Eros Rollo di Confcommercio, Paolo Agagiù di Fedimpresa e il presidente provinciale di Udicon Biagio Malorgio.

Il piano traffico scatta l'8 dicembre

Infine dal fronte servizi per la mobilità è quasi ormai definito il piano traffico che partirà l’8 dicembre. Come spiegato dall’assessore al ramo Marco De Matteis, l’idea è quella di riproporre le misure dello scorso anno e che prevedono la gratuità dei bus durante le giornate rosse da calendario, per «incentivare l’uso dei mezzi pubblici, soprattutto per spostamenti dai quartieri». Ritornano anche le navette di collegamento tra la zona commerciale e il cuore antico di Lecce con i parcheggi di interscambio Foro Boario e Settelacquare.

«Il servizio gratuito si articolerà su due linee, rossa e verde – ha spiegato l’assessore -. Il servizio resterà attivo dal lunedì al giovedì, dalle 16 (e non dalle 18 come lo scorso anno) alle 23, e dal venerdì alla domenica fino al’1 di notte. Faremo una campagna di informazione, sia con avvisi lungo le statali per intercettare l’utenza della provincia, sia con cartelloni e sui canali social».

Sosta: si pagherà anche nei festivi

Non sono previste chiusure veicolari: le strade che attraversano il perimetro storico rimarranno aperte fatta eccezione per le vie Filzi e Liborio Romano, che saranno interdette al traffico il weekend dalle 17 alle 20, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni lungo via Trinchese. Anche per quest’anno, sempre dall’8 dicembre, sarà esteso il pagamento su tutte le strisce blu della città, 7 giorni su 7 (e quindi anche i festivi). Una decisione motivata da una serie di necessità: favorire la rotazione della sosta (a beneficio del commercio) e sostenere i costi del servizio di trasporto pubblico nelle giornate di gratuità.