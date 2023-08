I fuochi d'artificio della festa di Sant'Oronzo a Lecce

La festa 2023 di Sant'Oronzo è stata un successo. Apprezzatissime le luminarie che sono tornate a colorare anche via Trinchese come non accadeva da tempo, promosso il servizio navetta che ha trasportato in città oltre 30.000 persone in soli tre giorni. Piaciute anche le tre batterie di fuochi d'artificio che hanno chiuso tre giorni di festeggiamenti che hanno segnato uno standard per il futuro.