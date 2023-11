Aria di Natale: la festa del cioccolato, lo shopping con concerti e i mercatini. Ecco gli appuntamenti

La festa del cioccolato in piazza Sant’Oronzo, la giostra con i cavalli galoppanti in piazza Mazzini e il lunapark per bambini a Settelacquare. Ma anche lo shopping con i concerti mercatini. Lecce si prepara ad accogliere il Natale.

Il Comune, con tre delibere di giunta, ha dato il via libera all’organizzazione di alcuni eventi e attrazioni per rendere la città, dal centro storico ai quartieri, più viva durante le settimane di festa. Si parte con piazza Sant’Oronzo, ma anche piazza Mazzini, il castello e via Trinchese avranno i loro eventi.

Nelle schede a destra il programma e le location

Piazza Sant'Oronzo

L’Ovale accoglierà 20 casette di legno pronte a ospitare i maestri dell’arte dolciaria e culinaria con laboratori ed esibizioni.

Due gli eventi in programma. Da giovedì ci sarà “Dolcissima – festa del cioccolato, pasticceria e vini dolci”, una rassegna dedicata alla cioccolateria, alla pasticceria e alle bollicine. Un'esperienza multisensoriale pensata per deliziare i palati più raffinati e appassionare gli amanti dell’arte dolciaria e del vino. L’evento presenta una vasta gamma di cioccolato di alta qualità proveniente da diverse parti di Italia. I partecipanti avranno l'opportunità di assaporare cioccolato fondente, al latte e bianco, con varietà di percentuale di cacao e aromi unici. I maestri pasticceri presenteranno le loro creazioni più raffinate mentre esperti guideranno le degustazioni che mettono in risalto l'armonia tra le prelibatezze e una selezione di alcolici. E per chi desidera portare a casa un assaggio dell’esperienza, il mercatino offrirà una selezione di dolci consentendo ai partecipanti di prolungare il piacere anche dopo l’evento. La rassegna si chiuderà domenica.

Mercatino dell'artigianato dal 1° dicembre

Dal 1° dicembre al 7 gennaio 2024, invece, si terrà “Che tipico Natale - Mercatino dell'artigianato e delle tipicità gastronomiche” che mette in mostra oggetti in legno, ceramica, stoffa, metallo e i sapori della tradizione. Colori, profumi e sapori che possono diventare un regalo tipico da mettere sotto l’albero. E tra un pacchetto e un fiocchetto, chiacchierando con gli artigiani e i produttori, si potrà conoscere la storia di quello che si è acquistato.

In piazza Mazzini la giostra con i cavalli

E torna il Carosello. L’amministrazione, infatti, ha concesso l’autorizzazione per l’installazione della “Merry Go Round”, la tradizionale giostra a cavalli galoppanti per bambini e adulti. L’attrazione itinerante, che in passato ha attirato un gran numero di curiosi che non si sono fatti sfuggire l’occasione di vedere la giostra e godere l'esperienza di un giro nel tempo, arriverà da questo sabato e resterà in piazza Mazzini fino al 7 gennaio 2024. Da sabato la piazza commerciale ospiterà anche le tradizionali casette della fiera natalizia dei giocattoli, degli addobbi e dei doni di Natale. Il mercatino offrirà la possibilità di acquistare giochi per i più piccoli, libri e accessori d’arredo. E magari anche qualche dolce tipico della festa.

Su via Trinchese il Mercatino della creatività

Mentre lungo via Trinchese sarà possibile visitare il “Mercatino della Creatività”, con le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno. E per i più piccoli ci sarà il mini luna park a Settelacquare. La giunta ha deliberato il via libera all’allestimento di un piccolo parco divertimenti invernale in piazzale Vittime del Terrorismo. Le giostre entreranno in funzione dal 1° dicembre all’8 gennaio 2024 per la gioia di grandi e piccoli.

Shopping con la musica

Presto, poi, arriverà anche la musica per lo shopping natalizio. Durante le settimane di dicembre, infatti, sono in programma delle iniziative, a cura delle associazioni di categoria, pensate per rendere più piacevole le passeggiate e gli acquisti di natale. Il 7 dicembre Federmoda Confcommercio Lecce riproporrà l’evento “Musica in vetrina”, che prevede momenti musicali tra i negozi. Ma la musica arriverà già a partire da questo venerdì. In occasione del Black Friday, venerdì 24 novembre, infatti, l’amministrazione ha deciso di allestire 10 palchi in giro per la città dove si esibiranno, dalle 19 e fino a mezzanotte, band e artisti di strada con piccoli concerti che accompagneranno i clienti durante la caccia all’affare.