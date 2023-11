Abatantuono, il "matrimonio a Natale" (nel film) e la sua passione per il Salento. Il fallo in Lecce-Milan? Ecco cosa ha detto

Un film allegro, di quelli che regalano il piacere di stare al cinema per trascorrere una serata invernale. Questo è l’ultimo film in cui è protagonista Diego Abatantuono, "Improvvisamente a Natale mi sposo", del regista campano Francesco Patierno che sul grande schermo ha raccontato la storia di Lorenzo che, come ogni Natale è pronto a riunirsi nel suo hotel con la sua famiglia per festeggiare insieme le feste.

Questa volta, però, la tranquillità delle festività natalizie viene scossa da un altro scioccante annuncio, fatto proprio da Lorenzo: l’uomo si è innamorato ed è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà proprio in occasione del Natale.

Con l’artista milanese, però abbiamo avuto anche l’opportunità di parlare della sua passione per il Salento, un luogo in cui sarebbe pronto a trasferirsi.