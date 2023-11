Black friday, conto alla rovescia per il venerdì nero dello shopping: tutto ciò che c'è da sapere. Come funziona

Conto alla rovescia per il black friday. Già perché ormai anche in Europa e in Italia il giorno dello shopping sfrenato nato in America ormai è diventato uno dei più attesi. Dalle tv ai cellulari, dall'abbigliamento agli accessori, tutti pronti a trascorrere nottate on line in attesa dell'avio della "svendita" o ad accaparrarsi coupon che in questio giorni stanno girando sul web e sui social. Ma quindo cosa succede il 24 novembre? Come funziona? A cosa si deve fare attenzione?

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per preparsi al meglio agli acquisti dagli sconti esorbitanti.