Un anno fa erano rumors, adesso c’è la conferma ufficiale. Feltrinelli apre a Taranto.

Una libreria apre a Taranto e già questo, di per sé, è una notizia. Sì perché il deserto culturale provocato dalle chiusure di diversi presìdi - tra gli ultimi, solo per citare qualche esempio, Mandese, Ubik, Filippi, Gilgamesh - viene rintuzzato da questa decisione in controtendenza grazie all’apertura di un megastore.

La location

La sede, come già anticipato da voci che circolavano, sarà il locale che ha ospitato per anni il negozio “Lord” in via Di Palma: angolo via Nitti.

A partire da fine giugno ci sarà quindi questa libreria su uno spazio di 250 metri quadrati disposti su due livelli e una sala eventi. Feltrinelli proporrà un percorso di esplorazione che conterà circa 20mila titoli.

Nella strategia di crescita prevista dal piano, Feltrinelli nel 2024 punta ad aprire tre nuove librerie, due delle quali al sud - oltre a Taranto l’altra sarà Capaci - e un’altra ancora nella Capitale.

Le dichiarazioni del presidente

«Continuiamo a credere nella nostra attività di librai – ha detto il presidente Carlo Feltrinelli – vogliamo continuare con nuove aperture nel 2024 ma soprattutto vogliamo sempre più caratterizzare le nostre librerie come grandi luoghi di proposte, con i libri al centro possibilmente in ambienti accoglienti come presidi culturali».

Si punta su Taranto, ha aggiunto Feltrinelli, Taranto, «dove ancora non avevamo una nostra libreria».

E la buona notizia è che «dopo una pandemia terribile e altre sbornie amazoniane le lettrici e i lettori hanno voglia di tornare in libreria ed è un segnale molto forte che abbiamo riscontrato anche nei primi mesi del 2024 dove i risultati sono in vantaggio sul primo trimestre 2023 che di per sé era molto forte».

I dati di mercato

Il riferimento è al boom di acquisti online che si sono registrati durante gli anni del Covid che non è rimasto strutturale ma si è stabilizzato a livelli di crescita molto contenuti. In particolare l’ecommerce di Feltrinelli.it rappresenta circa il 15% del fatturato retail percentuale che sale al 25% se si considerano i portali Ibs e Libraccio.

Questo l’aspetto, come dire, globale che riguarda un intero settore.

C’è poi quello prettamente locale, come accennato all’inizio. Ed è una scelta certamente coraggiosa quella di aprire una nuova libreria in un contesto evidentemente penalizzato dalle ultime saracinesche abbassate. Spetterà a Feltrinelli, dunque, provare a invertire il trend.

Le spalle sono larghe: il Gruppo, grazie alla catena proprietaria di librerie e a quella in franchising, ha una presenza capillare sul territorio nazionale, con 115 punti vendita totali, di cui 105 diretti e 10 in franchising, oltre a un importante presidio online con i siti lafeltrinelli.it, ibs.it e libraccio.it.

Le librerie Feltrinelli ospitano ogni anno tremila eventi culturali, hanno un’offerta di più di 200.000 titoli e la community di riferimento è costituita da più di 5,2 milioni di clienti loyalty in tutta Italia. E, dal prossimo giugno, anche Taranto sarà protagonista.