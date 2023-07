Starbucks apre a Bari (e assume): ora c'è la data. Il caffé in centro dal 26 luglio

Starbucks apre a Bari, ora c'è la data. L'azienda americana leader del caffé d'asporto aprirà il 26 luglio in via Argiro al civico 112. E già è corsa alle assunzioni: 24 i posti disponibili. Dunque il primo Starbucks della Puglia apre a Bari dove attualmente si trova Dmail, altro marchio gestito da Percassi, l'azienda attiva nell'immobiliare, nella cosmetica, nello sport e nell'alimentare che vanta un portafoglio clienti di grande spessore.

Le assunzioni

Proprio sul sito dell'azienda in queste ore è comparso l'annuncio nella sezione "lavora con noi" che ricerca "assistent store manager" e "barista" per la nuova sede Starbuck di Bari.

Intanto nel capoluogo pugliese c'è grande attesa per la nuova apertura nella zona dello shopping per eccellenza. Via Argiro infatti non è una scelta insolita, considerando l’espansione della stessa via dal momento della sua pedonalizzazione, e considerando anche che nella stessa via si trova il Lego Store anch’esso marchio gestito da Percassi.

Gli annunci



I due annunci sono rivolti a baristi part time e assistant store manager.

Per la prima tipologia di lavoro viene offerto dall’azienda un percorso di training on the job (incluso un primo mese di formazione specifica per baristi) «per lo sviluppo delle tue competenze e per crescere insieme»; formazione sulla degustazione del caffè; bonus basati sulle performance di fatturato dello store; sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente da usufruire in tutti i brand gestiti da Percassi.

Per il secondo profilo, invece, si legge che l’azienda offre un importante percorso di training on the job per lo sviluppo delle tue competenze per crescere insieme sia in Starbucks che in tutti i brand Percassi e bonus basato sulle performance dello store. Se per la figura di barista non è richiesta alcuna caratteristica specifica ai candidati, per l’assistant store manager si cercano persone con: tre anni di esperienza in ruolo analogo; una buona capacità di analisi e conoscenza dei principali KPI di vendita; forte propensione al contatto con il pubblico ed alla motivazione di una squadra e una buona conoscenza della lingua inglese.